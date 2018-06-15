Тиждень моди: Адам і Єва з апельсинами та чоловіки у весільних сукнях

Щоразу, коли в Києві закінчується черговий Ukrainian fashion week, скептики вперто розводять руками – нічого нового наші дизайнери знову так і не показали… 28-й Тиждень моди, що днями відбувся у столиці, на жаль, винятком не став. Більше того – якщо раніше наші модотворці ще хоч якось намагались епатувати, щоб, принаймні, запам’ятатись, то цього разу все пройшло тихо й навіть нуднувато.

Заморськими гостями нас не побалували – запросили хіба темношкіру французьку модель Джи Дієнг (до слова, володарку найдовших ніг серед манекенниць), яка встигла навіть двічі вийти на український подіум – закривала покази Федора Возіанова та Лілії Літковської. Переконувала, до речі, що грошей за участь у показах не взяла – мовляв, так уже їй сподобались українські дизайнери, що від гонорару не шкода було й відмовитися.

Утім, Дієнг, яка творіння наших майстрів бачила вперше, мабуть, і справді могла залишитись вдоволеною ними (чи, принаймні, з ввічливості зробити вигляд). А от завсідники Тижня моди, яким із сезону в сезон доводиться спостерігати на подіумі одне й те ж, були в набагато меншому захопленні. Як виявилось, наші дизайнери вперто гнуть кожен свою лінію – упізнати почерк кожного окремого модельєра можна, а от чекати чогось нового від них не варто. А мода ж на місці не стоїть… Аж ні: Андре Тан знову показав свої улюблені легкі суконки, Віктор Анісімов – все ті ж завужені чоловічі брючки, Лілія Літковська – чорні вовняні пальта з летючими полами… Список можна продовжувати і продовжувати…

Що все ж таки запам’яталось? Виділявся з-поміж інших показ дружини футболіста Кахи Каладзе, грузинської дизайнерки Анукі Арешидзе.

Ще б – на подіумі хвацько виробляли вихиляси стегнами юнаки в туфлях на високих шпильках! Моделі дефілювали з зачісками, схожими на ручки від спортивних гирь, а вінчувало показ... величезне яйце зі стразами на голові моделі.

Дизайнер, мабуть, трохи пошкодував, що вивів на подіум актрисуАдже те, що вона дефілювала у чорній перуці та ще й разом із власним чоловіком Віталієм Борисюком, добряче відволікло увагу публіки від, власне, одягу. А от Алексій Залевський навпаки – як завжди, зумисне зробив ставку на хоч якесь шоу. Його показ закривали напівголі «Адам» та «Єва», що тягнули подіумом візок з апельсинами. Причому принади «Адама» закривав великий блискучий череп… Які там уже модні тенденції…

Чи не найбільше виділилась дизайнерка Юлія Айсина. Її моделі гордо несли подіумом величезні закручені назад роги з волосся – колекція ж бо була присвячена знаку зодіака Овен, до якого (як «несподівано»!) належить дизайнерка.

А от вихід останньої моделі глядачів вразив, мабуть, більше, ніж увесь Тиждень моди – хто б іще, крім Айсиної, додумався нарядити у весільну міні-сукню худощавого юнака і змусити його цибати подіумом на величезних «шпильках»… «Коли він одягнув сукню, ми всі просто замилувались його ногами! – сплескувала руками після показу дизайнерка. – Спочатку сукню повинна була показати дівчина, але в останню мить ми передумали». Чесно кажучи, на користь колекції це не пішло – глядачі в перших рядах від такого видовища тільки кривились…

До слова, про глядачів. Ще кілька років тому Тиждень моди для українських тусівників був головним місцем «зльоту». А от тепер впізнаваних осіб у перших рядах із кожним разом меншає… Утім, наші «зірки» не приховують, що одягатися в наших же дизайнерів їм надто дорого, тож і бігають бутіками переважно за кордоном, де за ту ж ціну можна знайти і якісніші речі. Так що і «світитися» їм, виходить, на Тижні моди нецікаво, а то ще купувати потім щось доведеться… Проте все чисельнішою стає на Ukrainian Fashion Week інша каста – політики, які раптом почали масово цікавитися модою. Так, у перших рядах цього разу можна було зустріти нардепок Ірину Геращенко, Ольгу Герасим’юк, Наталію Королевську, колишнього київського заммера Віталія Журавського. Та найбільше «віпів» зібрала в себе на показі дружина Голови Адміністрації Президента Сергія Льовочкіна, дизайнерка Зінаїда Ліхачова – подивитись на її творіння прийшов сам Льовочкін, міністр культури Михайло Кулиняк, Владислав Каськів та Юрій Бойко…

Яна Данилевська

Фото УНІАН