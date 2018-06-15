Тиждень моди: Адам і Єва з апельсинами та чоловіки у весільних сукнях
Дизайнер Насиров, мабуть, пошкодував, що вивів на подіум Ольгу Сумську... Нічого нового наші дизайнери знову так і не показали… У Києві завершився модний тиждень
Щоразу, коли в Києві закінчується черговий Ukrainian fashion week, скептики вперто розводять руками – нічого нового наші дизайнери знову так і не показали… 28-й Тиждень моди, що днями відбувся у столиці, на жаль, винятком не став. Більше того – якщо раніше наші модотворці ще хоч якось намагались епатувати, щоб, принаймні, запам’ятатись, то цього разу все пройшло тихо й навіть нуднувато.
|Джи Дієнг
|Темношкіра модель в одязі від Возіанова
Утім, Дієнг, яка творіння наших майстрів бачила вперше, мабуть, і справді могла залишитись вдоволеною ними (чи, принаймні, з ввічливості зробити вигляд). А от завсідники Тижня моди, яким із сезону в сезон доводиться спостерігати на подіумі одне й те ж, були в набагато меншому захопленні. Як виявилось, наші дизайнери вперто гнуть кожен свою лінію – упізнати почерк кожного окремого модельєра можна, а от чекати чогось нового від них не варто. А мода ж на місці не стоїть… Аж ні: Андре Тан знову показав свої улюблені легкі суконки, Віктор Анісімов – все ті ж завужені чоловічі брючки, Лілія Літковська – чорні вовняні пальта з летючими полами… Список можна продовжувати і продовжувати…
|Одяг від Віктора Анісімова
Що все ж таки запам’яталось? Виділявся з-поміж інших показ дружини футболіста Кахи Каладзе, грузинської дизайнерки Анукі Арешидзе.
|Моделі грузинських дизайнерів Ануки Арешидзе і Бічола Тетрадзе
|Сумська з Борисюком
Чи не найбільше виділилась дизайнерка Юлія Айсина. Її моделі гордо несли подіумом величезні закручені назад роги з волосся – колекція ж бо була присвячена знаку зодіака Овен, до якого (як «несподівано»!) належить дизайнерка.
А от вихід останньої моделі глядачів вразив, мабуть, більше, ніж увесь Тиждень моди – хто б іще, крім Айсиної, додумався нарядити у весільну міні-сукню худощавого юнака і змусити його цибати подіумом на величезних «шпильках»… «Коли він одягнув сукню, ми всі просто замилувались його ногами! – сплескувала руками після показу дизайнерка. – Спочатку сукню повинна була показати дівчина, але в останню мить ми передумали». Чесно кажучи, на користь колекції це не пішло – глядачі в перших рядах від такого видовища тільки кривились…
|Рогаті моделі від Айсиної
|Адам і Єва з апельсинами Залевського
Яна Данилевська
Фото УНІАН