Х'ю Лорі представив свій перший блюзовий альбом

Британський актор і комік Х`ю Лорі, знаменитий доктор Хаус з однойменного серіалу, представив свій дебютний блюзовий альбом "Let Them Talk" на своєму першому ж концерті.

Х`ю Лорі, який вже проявив себе як актор, комік, сценарист, шоумен і письменник, тепер зайнявся музичною кар`єрою. У вересні 2010 року він записав дебютний блюзовий альбом "Let Them Talk", до якого увійшли 15 пісень.

Лорі виконав головні вокальні партії, грав на гітарі і на піаніно. У записі пластинки брали участь сам сер Том Джонс, легенда ритм-енд-блюз Ірма Томас і гуру психоделіки 60-их, піаніст Dr John. Альбом "Let Them Talk" він і представив з своєю групою на першому концерті в Новому Орлеані. Пластинка вийде в Британії 9 травня, а в США 17 травня.

"У моїй уяві Новий Орлеан буквально виділяє музику, романтику, радість і відчай. Його ритми увійшли до моєї сором’язливої англійської душі й час від часу робили мене таким щасливим або сумним, що я навіть не знав, що робити. І лише тепер я зрозумів, наскільки сильно люблю цю музику", – аргументував Лорі вибір місця свого музичного дебюту. Столиця штату Луїзіана вважається батьківщиною джазу і місцем, де з`явився нью-орлеанський блюз – помітний напрям цього музичного жанру.

За словами Лорі, він став шанувальником блюзу, коли дитиною почув пісню Віллі Діксона "I Can`t Quit You Baby". Він навіть зізнався, що смерть блюзмена Мадді Уотерса потрясла його куди більше, ніж вбивство Леннона.

В очікуванні критики Лорі з властивою йому іронією зізнався, що він – не чорний уродженець Алабами, а білий англієць з середнього класу, який "відкрито зловживає музикою і міфом про американський Південь".

Проте продюсер альбому, автор і виконавець пісень Джо Генрі вважає інакше. "Люди будуть приголомшені не тільки тим, наскільки він відданий своєму музичному життю, але і наскільки цікаве його бачення музики", – сказав він.

За даними Guardian, Х`ю Лорі планує виступити на церемонії закриття одного з найбільших британських джазових фестивалів "Cheltenham Jazz" у травні.

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