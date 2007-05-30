До Києва завітав Фестиваль португальського кіно

З 1 по 3 червня Посольство Португалії в Україні проводитиме в Києві Фестиваль португальського кіно.

Як повідомив на прес-конференції Надзвичайний та Повноважний посол Португалії в Україні Жозе Мануель ВІЄГАШ, він особисто відібрав на фестивальний показ 5 стрічок різних режисерів – як визначних митців, так і представників нового покоління, які у своїх роботах майстерно відобразили розвиток португальського кінематографу, починаючи з 70-років минулого сторіччя і до наших днів.

За словами Ж. М. ВІЄГАША, у програмі представлені різні жанри - і комедія, і драма, і фантастика, і релігійна тематика. На переконання посла, “ці стрічки є віддзеркаленням сучасного португальського суспільства, в якому тисячі українців знаходять свої домівки”.

Ж. М. ВІЄГАШ наголосив, що проведення Фестивалю португальського кіно в Україні не було б можливим без допомоги Національної спілки кінематографістів України, оскільки через певну економічну кризу, яка сьогодні має місце в Португалії, фінансування іноземних представництв та їхня діяльність є дуже обмеженим.

Як розказав Ж.М.ВІЄГАШ, найстарішою стрічкою програми є комедія “Минуле та сучасне” (1971) режисера Маноела де ОЛІВЕЙРА, який сьогодні, не зважаючи на свій сторічний вік, продовжує фільмувати. Найсвіжішою стрічкою програми є драма “Аліс” (2005), яка отримала багато міжнародних нагород, а також брала участь у конкурсі на Канському кінофестивалі.

Покази відбуватимуться у Червоній та Синій залах київського Будинку кіно безкоштовно. Стрічки перекладатимуться українською та англійською мовами.