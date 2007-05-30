У Відні вкрали скрипку Страдіварі

Скрипка Страдіварі, яку оцінюють у два з половиною мільйони євро, була вкрадена з сейфу в приватного будинку у Відні.

З сейфа була викрадена ще одна скрипка, роботи Вільома, французького майстра ХІХ століття, вартістю в 120 тисяч євро і два смички, що разом оцінюються у 12 тисяч євро. Власник, скрипаль сорока дев`яти років, виявив пропажу в неділю увечері, повернувшись додому з концерту в Німеччині.

Злодій розкрив сейф за допомогою автогену й зник з награбованим, коли скрипаль увійшов до будинку.

Інтерпол оголосив злочинця в розшук. Його особа поки не встановлена, свідків злочину не було.

Антоніо Страдіварі - відомий у світі скрипковий майстер ХVII-XVIII століть. Його скрипки вважаються кращими в світі й дуже високо ціняться. На сьогоднішній день скрипок Страдіварі збереглося не більше шестисот.

За матеріалами Lenta ru