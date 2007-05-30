На Буковину приїдуть молдовські винороби

Під час візиту до Республіки Молдова на запрошення Прем`єр-міністра сусідньої країни Васілє Тарлєва голова Чернівецької облдержадміністрації Володимир Куліш зустрівся з Директором агропромислового агентства «Молдовавин» Валеріу Миронеску. Про це 29 травня ЗІКу повідомили в прес-службі Чернівецької облдержадміністрації.

Як повідомили в прес-службі, в ході зустрічі обговорювалися питання можливості розливу молдовських вин на території Буковини й проведення в Західному краї фестивалю молдовського вина. Сторони домовилися, що за 10 днів група представників найпотужніших виноробних підприємств Молдови прибуде на Буковину для подальших переговорів.

Володимир Куліш також мав зустріч з Міністром економіки Молдови Ігорем Додоном. Обговорено питання облаштування пішохідних пунктів перетину кордону в Сокирянському районі, обміну досвідом застосування пільгових режимів для інвестиційної привабливості прикордонних територій.