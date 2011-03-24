Кулиняк чекає від ВР гастрольного збору

Міністр культури Михайло КУЛИНЯК сподівається, що Верховна Рада введе гастрольний збір для іноземних артистів до кінця 2011 року.

Про це він повідомив в інтерв`ю газеті «Коммерсант».

“Сподіваюся, що зміни до закону "Про гастрольні заходи" буде прийнято Верховною Радою до кінця 2011 року”, – сказав міністр.

За його словами, пропонується ввести гастрольний збір у розмірі від 1% до 5%. Розраховуватися він буде виходячи з аншлагової вартості гастрольного заходу. Для заходів за участю творчих колективів і окремих виконавців театрального, академічного, народного музичного мистецтва – 1%, для гастролей естрадних, циркових колективів і окремих виконавців у цих жанрах – 3%, а 5% відраховуватимуть за шоу-програми нічні клуби, вар`єте, кафе, ресторани. “Отримані кошти направлятимуть у Державний спецфонд підтримки гастрольної діяльності вітчизняних театральних колективів і окремих виконавців”, – додав М.КУЛИНЯК.

Відповідаючи на запитання, чи не боїться він, що концертні агентства, які везуть до нас іноземних артистів, через великі відрахування не зможуть працювати, міністр сказав: “Не боюся. Дивіться, середня аншлагова вартість залу оперного театру становить близько 80 тис. грн., а 5% від цієї суми – 4 тис. грн. Як ви думаєте, організатори гастролей зможуть заплатити до бюджету таку суму з урахуванням того, що квитки на концерт якогось відомого виконавця коштують мінімум 500-1000 грн.? Так, зможуть! Їхні заперечення пояснюються тим, що зазвичай концертні агентства показують збитки, а після введення гастрольного збору продемонструють свої доходи й вийдуть із тіні”.