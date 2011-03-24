Главою УГКЦ обрано єпископа з Буенос-Айреса – джерело

Главою Українсько-греко католицької церкви обрали єпископа Святослава (ШЕВЧУКА), який на даний момент є апостолом адміністратором єпархії Покрова Пресвятої Богородиці у Буенос-Айресі.

Про це УНІАН повідомило джерело в УГКЦ.

Офіційно цю інформацію в Департаменті інформації УГКЦ не спростовують і не підтверджують.

Єпископ Святослав (ШЕВЧУК) у 2002–2005 працював головою секретаріату та особистим секретарем Блаженнішого Любомира (ГУЗАРА), керівником Патріаршої курії у Львові.

14 січня 2009 року Папа Римський Бенедикт XVI призначив Святослава ШЕВЧУКА єпископом-помічником єпархії Покрова Пресвятої Богородиці в Буенос-Айресі (Аргентина).

10 квітня 2010 року Святослав ШЕВЧУК призначений апостольським адміністратором єпархії Покрова Пресвятої Богородиці у Буенос-Айресі.

Як повідомляв УНІАН, за неофіційною інформацією, сьогодні, на четвертий день роботи Виборчого Синоду Української греко-католицької церкви обрано главу УГКЦ. Однак, до офіційного підтвердження вибору Ватиканом, особа нового глави УГКЦ не розголошується. Зараз в УГКЦ чекають відповіді з Апостольської столиці.

Нещодавно Блаженніший Любомир ГУЗАР склав свої повноваження предстоятеля УГКЦ. 78-річний кардинал очолював українських греко-католиків з 2001 року. Незважаючи на те, що титул предстоятеля дається довічно, Любомир ГУЗАР сам звернувся до Ватикану з проханням про відставку у зв`язку з погіршенням здоров`я.

21 березня 2011 року у Брюховичах біля Львова розпочався Синод єпископів Української греко-католицької церкви, де обирається новий глава Церкви.

У роботі Синоду, який очолює адміністратор УГКЦ владика Ігор (ВОЗЬНЯК), беруть участь 40 єпископів УГКЦ з України та з-за кордону (Західної Європи, США, Канади, Бразилії, Аргентини та Австралії).

Інтронізація нового глави УГКЦ відбудеться 27 березня о 10.00 у Патріаршому cоборі Воскресіння Христового у Києві. На церемонію запрошено біля тисячі гостей. Це представники всіх єпархій та екзархатів УГКЦ, державної та місцевої влади, місцевих та міжнародних громадських організацій та різних конфесій і релігійних організацій.