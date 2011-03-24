Мінкультури запевняє, що Мась у Венецію не відправляло

Міністр культури розповів, що представника від України на цьогорічне бієнале відправляло не відомство.

"Міністерство культури не займалося відбором учасників. За згодою з організаторами бієнале ми делегували цю функцію Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтв, призначивши його директора Віктора Сидоренка комісаром, який відповідає за організацію і презентацію української експозиції на 54-й Венеціанський бієнале", - зауважив міністр культури Михайло Кулиняк в інтерв`ю "Комерсант-Україна".

За словами чиновника, саме Сидоренко й прийняв рішення обрати проект Оксани Мась "Гентський вівтар. Друге відтворення".

"Особисто я вважаю, що цей проект гідний представляти не лише сучасне мистецтво нашої країни, але і традиційне, оскільки в ньому використані традиції української писанки. Гентський вівтар, створений у 1432 році і який вважався першим вис тором епохи Відродження, Оксана Мась відтворила з яєць, розписаних зображенням гріхів, страхів і всього того, чим людина замінила собі бога: бренди, моделі, марки машин", - зауважив міністр.

Кулиняк також розповів, що попри проекту Мась, свої експозиції на бієнале представлять і PinchukArtCentre і ще кілька художників.

"Міністерство оплачує оренду виставкових майданчиків. Оскільки за умовами бієнале проекти мають експонуватися півроку, вартість оренди складає 1-1,5 мільйони гривень. Для покриття решти витрат учасники проекту мають шукати спонсорів", - додав міністр.

Українська правда