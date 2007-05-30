У метро киянам роздають поезію

Учора, 29 травня, на станції метро «Золоті Ворота» продовжилася акція «Вірші в метро».

Акція полягає у розповсюдженні серед киян, які користуються послугами метрополітену аркушів з поезією українських і зарубіжних класиків - вірші Володимира Висоцького, Ліни Костенко, Івана Франка, Володимира Маяковського, Гійома Аполінера та ще 16 поетів.

Організатор акції - 28-річний киянин Артем ЗЕЛЕНИЙ, керівник київського рекламного агентства - вирішив нагадати пасажирам метро про вічне. Акцію придумав кілька місяців тому, вирішив перейняти досвід паризького метро, у якому проводилося щось схоже.

«Коли готував акцію, розмістив в Інтернеті 100 поезій українських, російських та зарубіжних авторів. Користувачі мережі проголосували за 20 — їх і пропонують киянам. Найбільше голосів віддали за Ліну Костенко та Володимира Маяковського», - зазначає організатор.

Основна ідея такого заходу - показати людям, що за межами їхнього щоденного існування і засобу пересування - метро, роботи, політичних воєн, комунальних тарифів - є більший світ. І, можливо, людина, яка отримає такий вірш, зателефонує своїй коханій людині й скаже: я тебе люблю, або подарує квіти, або згадає про батьків, чи про бабусю, чи про сестру.

Це мистецька акція прямої дії, яка за допомогою мистецького струсу покликана вивести жителів української столиці з буденної рутини. Кожен третій киянин бере запропонований листок із віршем. Більшість людей підтримують волонтерів і щиро дивуються, що це не PR-акція. Планується роздати ще сім тисяч віршів, розповідає організатор акції Артем Зелений.

Акцію було започатковано ще 21 травня. Від тоді вірші роздавали на станціях метро "Театральна", "Золоті ворота" та "Хрещатик" . загалом було надруковано 5 тисяч листівок з поезією, більша частина яких вже потрапила до киян.