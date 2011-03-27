Жадан їде в Донбас-тур
19:22, 27 березня 2011Культура
2 0
Боротися з цензурою
З 5 по 7 квітня 2011 письменник, поет і перекладач Сергій Жадан вирушає в Донбас-тур. У рамках туру видатний поет, прозаїк, публіцист і перекладач презентує свій новий роман «Ворошиловград» у Донецьку, Луганську та Старобільську. Вже заплановані виступи в університетах і нічних клубах, театрах і будинках культури, на автострадах і заправках. Кульмінацією туру має стати виступ на занедбаному аеродромі в Луганську, повідомляє прес-служба Правозахисногоцентру«Поступ»
Графік туру:
5 квітня - Донецьк, 20:00, CHICAGO music hall
6 квітня - Луганськ, 13:00 - Авіаційний музей ЛВВАУШ, 18:00 - Український музично-драматичний театр, мала зала
7 квітня – Старобільськ (місце уточнюється)
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter