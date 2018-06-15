Deep Purple у Києві: байкери, горілка з салом і пісні хором

Скільки не відхрещуються легендарні Deep Purple від того, аби їхній європейський тур не називали прощальним, а глядачі все одно не вірять – як-не-як, на сцені музиканти вже понад 40 років! Та й звикають в Україні потроху до того, що знамениті гурти час від часу заїжджають до нас «попрощатись» – то Scorpions, то А-НА… Одним словом, на концерт Deep Purple добряча частина глядачів ішла, аби сильніше запам’ятати рокерів, які не сьогодні-завтра теж можуть зі сцени піти. Проте після виступу всі зійшлися на думці – розмови про «прощальний тур» справді перебільшені, а музиканти й у своєму віці показують справжній рок-клас…

Та про все по черзі. До України Deep Purple прилетіли напередодні концерту – відпочити, сил набратися, а заодно й з українськими прихильниками потусити. Адже виступали в нас «темно-лілові» вже аж тричі, ще й доволі регулярно – кожні два роки.

Цього разу зустрічали їх не хлібом-сіллю, а по-рокерськи традиційно – з горілкою, салом, огірочками та цілим загоном байкерів. До речі, аби привітати рокерів на українській землі, приїхав до аеропорту на своєму байку і зять Юлії Тимошенко, Шон Карр. Щоправда, на сам концерт він так і не потрапив – пояснив, що до нього в гості саме приїжджає друг, тож доведеться пожертвувати улюбленою групою. Музиканти ж тим часом на всі боки усміхались, відпивали по чарчині (причому не дуже по-рокерськи скривившись – надто, мовляв, міцне) та роздавали автографи фанам. А на концерт, між іншим, з’їхалися фани «темно-лілових» зі всієї України! Наприклад, батько Олег та син Іван приїхали аж із Ялти, аби зустріти кумирів. Та їхні зусилля виявилися виправданими – музиканти підписали фанатам гітару.

Уже за дві години до початку концерту біля Міжнародного виставкового центру розтяглася довжелезна черга (квитки коштували від 350 до 3500 гривень). Хоч і зібрались тут шанувальники року, та обійшлося без традиційних для подібних заходів гучних скандалів та бійок – мабуть, через те, що публіка прийшла все ж переважно солідного віку. «Це ж гурт моєї молодості!» – не міг натішитись один із глядачів, 60-річний Олександр, який на концерт прихопив 30-річного сина – теж прихильника групи. Зрештою, на Deep Purple багато хто так і йшов – цілими поколіннями. Тож цікаво було спостерігати, як поряд із поважними чоловіками віку вищезгаданого Олександра пританцьовують 25-річні дівчата і підспівують ще молодші юнаки… Така от музика на всі часи.

Вже з першими акордами зал просто зшаленів. Залишалось тільки дивуватись, скільки запалу ще залишається у рокерів, яким уже, що там і казати, за 60!. Вокаліст Ян Гіллан у молодіжній білій футболці та демократичних джинсах не тільки продемонстрував високий клас свого голосу (на який навіть і вік анітрохи не вплинув), а й хвацько пританцьовував, ще й стегнами добряче крутив! «Оце так дідусі!» – час від часу видихали глядачі.

Рокери брали старими добрими хітами, які грали практично без зупинок. По черзі демонстрували своє вміння – від гітарних, ударних і клавішних партій просто дух перехоплювало! Правда, розмовами музиканти публіку не балували – хіба повторювали, що глядачі «фантастичні». А ті, своєю чергою, чекали не менш фантастичну та точно вже легендарну Smoke on the water. Почувши знайомі всьому світу акорди, публіка просто хором заревіла – чесне слово, далеко не на кожному концерті таке буває… Чи варто й казати, що популярний приспів глядачі співали хором, так що Гіллан міг і взагалі мовчати…

Видавши те, чого від них чекали, Deep Purple сховались за лаштунками, але, звісно, на біс повернулись. Правда, після цього зіграли вже трохи в’яло – чи то втомились, чи то вирішили глядачів більше не перевантажувати. Утім, враження після концерту це анітрохи не зіпсувало – Smoke on the water хори прихильників наспівували навколо МВЦ ще довго…

Яна Данилевська