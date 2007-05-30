В Українському домі відкрився Другий дитячий книжковий ярмарок

У Києві в Українському домі до Дня захисту дітей відкрився Другий дитячий книжковий ярмарок, який проходитиме з 30 травня по 2 червня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомила президент Громадського об’єднання «Форум видавців» Олександра КОВАЛЬ.

Вона зазначила, що вже другий рік поспіль співорганізаторами ярмарку виступають Український дім і ГО «Форум видавців».

Директор Українського дому Наталія ЗАБОЛОТНА у свою чергу висловила задоволення тим, як пройшов минулорічний ярмарок - близько 18 тис. відвідувачів за кілька днів. При цьому вона зазначила, що від цьогорічного ярмарку очікують не меншого успіху.

Як зазначила О.КОВАЛЬ, у цьогорічному ярмарку бере участь 69 учасників і заплановано 121 захід. Зокрема, у рамках ярмарку проходитиме благодійна акція «Подаруй дитині книжку!» - збір книжок для дитячих будинків України. Ця акція була ініційована відомим співаком Святославом ВАКАРЧУКОМ.

Президент «Форуму видавців» зазначила, що у рамках цієї акції вже зібрано й закуплено за благодійні кошти понад 70 тис. книг, які розповсюджені по дитячих будинках, інтернатах і сільських бібліотеках.

Також кожного дня на відвідувачів ярмарку чекатиме акція «Книжка від зірки», ініційована ГО «Форум видавців» і мистецьким об’єднанням «Дзига» за участю фронтмена гурту «Мандри» Фоми, поета й співака Тараса ЧУБАЯ, письменниці та співачки Ірени КАРПИ, політичного діяча Юрія ЛУЦЕНКА та багатьох інших. Вони читатимуть дітям уривки зі своїх улюблених книжок, відповідатимуть на запитання, а також розказуватимуть, яку роль відіграє книга в житті людини.