Президент України Віктор ЮЩЕНКО констатує, що кількість виданих в Україні книжок не задовольняє потреби читачів.

Як повідомляє прес-cлужба глави держави, про це В. ЮЩЕНКО сказав сьогодні під час відвідання Другого дитячого книжкового ярмарку, який відкрився в Українському домі в Києві.

«Ми відчуваємо цей унікальний потенціал українського ринку, українського читача, який, на жаль, значною мірою не покривається національними можливостями», - сказав В. ЮЩЕНКО.

За його словами, щороку в Україні видається близько 50 млн. екземплярів книжок, при тому, що попит на них, за оцінками експертів, становить 300-350 млн. екземплярів. Відтак, констатував Президент, практично п’ять книжок з кожних шести завозять в Україну з-за кордону - як правило, з Росії чи Білорусі.

Звертаючись з вітальним словом до присутніх, Президент високо оцінив сьогоднішній захід, який зібрав провідних українських книговидавців. Президент наголосив, що національне книговидання залишається однією з ключових сфер розвитку країни. «У нас великі перспективи», — сказав ЮЩЕНКО.

Також Глава держави вручив нагороди переможцям відбіркового етапу Всеукраїнського конкурсу «Найкращий читач України», який проходить у рамках акції «Книгоманія».

Президент наголосив, що національне книговидання залишається однією з ключових сфер розвитку країни. «У нас великі перспективи», - сказав В. ЮЩЕНКО.