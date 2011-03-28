У Криму оновлять Ластівчине гніздо

Робоча група з аналізу стану та ефективності використання об’єктів культурної спадщини уряду Криму схвалила концепцію розвитку об’єкта культурної спадщини «Палац «Ластівчине гніздо».

«Ми повинні зробити цей об`єкт «візитною карткою» Криму, реконструювати його, створити сучасні експозиції, забезпечити безкоштовний доступ туристам», — заявила міністр економічного розвитку і торгівлі Криму Катерина Юрченко.

Документ представив директор «Наукового центру історико-краєзнавчих досліджень і Зводу пам`яток України по Автономній республіці Крим» Олександр Хливнюк, повідомляє «Дзеркало тижня. Україна» із посиланням на прес-службу кримського уряду.



Документ передбачає зміну цільового призначення палацу з об`єкта громадського харчування в культурно-виставковий центр, реконструкцію пам`ятника і приведення прилеглої території в належний вигляд. Зокрема, планується облаштувати два оглядових майданчики, що знаходяться поблизу пам`ятника, відремонтувати під`їзні шляхи.



В експозиційних приміщеннях буде створено постійно діючу художню виставку, присвячену історії «Ластівчиного гнізда» і Південного берега Криму. Таким чином, «Ластівчине гніздо» має можливість стати популярним виставковим «майданчиком» кримського відділення Спілки художників України, самодіяльних художників і майстрів декоративно-прикладного мистецтва.



Усередині палацу, а також на території, прилеглій до нього, будуть організовані заходи культурно-освітнього характеру (концерти камерної музики, вечори-зустрічі, цикли історико-літературних вечорів, театралізованих вистав, презентацій).



Планується створення виставкового павільйону, де буде відкрито художній салон для організації торгівлі творами живопису, фотороботами, декоративно-прикладними виробами, сувенірною продукцією, краєзнавчою літературою, проспектами.



Нагадаємо, що 16 березня кримський парламент підтримав ініціативу Ради міністрів Криму і погодився прийняти з комунальної власності територіальної громади Ялти до складу майна, що належить автономії, Ластівчине гніздо. Відповідно до рішення, уряду автономії доручено створити кримську республіканську установу «Палац-замок „Ластівчине гніздо“.