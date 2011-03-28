Сербський режисер Емір Кустуріца стане головою журі програми «Особливий погляд»64-го Каннського фестивалю, який пройде з 11 по 22 травня, повідомляється на сайті фестивалю.

Кожен рік паралельно із основною програмою на Канському фестивалі проводиться програма «Особливий погляд», у рамках якої проходить показ близько двадцяти фільмів з країн усього світу, що відрізняються оригінальним задумом і незвичайними естетичними рішеннями.

У 1985 році Е. Кустуріца був удостоєний «Золотої пальмової гілки» за стрічку «Тато у відрядженні» (Otac na službenom putu), його другий повнометражний фільм. Десять років по тому він знову отримав головний приз Каннського фестивалю за фільм «Андеграунд» (Underground) і увійшов в обране коло режисерів, які двічі завоювали цю престижну нагороду.



Е. Кустуріца очолить журі, що складається з діячів мистецтва, журналістів та керівників фестивалю, і вручить приз програми «Особливий погляд» на церемонії нагородження, яка відбудеться в останній день фестивалю



У 2010 році приз «Особливий погляд» дістався південнокорейському режисерові Хон Сан Су (Hong Sang Soo) за фільм «Ха-ха-ха» (Hahaha).



Основне журі 64-го Каннського фестивалю очолить американський актор, режисер і продюсер Роберт Де Ніро.