«Чорного Ворона» можуть закупити для школярів Львівщини

Бібліотекам та освітнім закладам Львівщині можуть закупити «Чорного Ворона» Василя Шкляра. Принаймні із такою ініціативою на найближчій сесії Львівської обласної ради звернеться депутат, представник «Зарваницької ініціативи» Олесь Старовойт, повідомляє Zaxid.net.

Про це 28 березня на прес-конференції у Львові повідомив представник «Холодноярської інціативи» Андрій Юсов.

«На найближчій сесії Львівської обласної ради депутат, представник «Зарваницької ініціативи» Олесь Старовойт ініціюватиме виділення коштів з обласного бюджету на закупівлю книг «Чорний ворон» для львівських бібліотек та закладів освіти області, - зазначив Андрій Юсов. - Крім того, представники «Зарваницької ініціативи» звернуться до Львівської міської ради з проханням виділити кошти з міського бюджету. Ми сподіваємося, що депутатський корпус зацікавлений в тому, щоб роман «Чорний ворон» був у кожній бібліотеці Львова».

За його словами, з ініціативи Холодноярської та Зарваницької ініціатив подібне питання буде підніматися в Тернополі.

Як зазначив письменник Василь Шкляр, до нього уже зверталися представники західних областей України, з тим, щоб вони у себе надрукували для шкіл примірники «Чорного ворона», та право на друк на 5 років має харківське видавництво «Клуб сімейного дозвілля». Відтак, івано-франківці вийшли із ситуації, закупивши велику кількість примірників роману за гуртовими цінами.

Зазначимо, Василь Шкляр, автор роману «Чорний ворон» планує сьогодні перебуває у Львові. О 15.00 в актовому залі ЛНУ ім. Івана Франка також має відбутися зустріч громади з письменником. На площі біля пам’ятника Івану Франку відбудеться пряма трансляція зустрічі, опісля – виступ письменника та автограф-сесія.

Організаторами заходу виступили Львівський Національний університет ім. Івана Франка, громадянські об’єднання «Холодноярська ініціатива» та «Зарваницька ініціатива».

Нагадаємо, комітет з Національної премії України імені Тараса Шевченка присудив Шевченківську премію з літератури письменнику Василю Шкляру за роман "Залишенець". Чорний Ворон").