Грицак пише спільний українсько-польський підручник з історії

Історик Ярослав Грицак висловився за створення спільного українсько-польського підручника з історії. За його словами, потрібний для цього досвід у світі вже є.

«Я вважаю, що критично необхідно – це ми самі робитимемо, і ми вже це робимо – почати писати спільний польсько-український підручник з історії – зокрема, щодо питання, яке викликає найбільші контроверсії не тільки в польському і українському, але й російському суспільстві – історії Другої Світової війни. Більше скажу, ми створили вже щодо цього певну ініціативу і вже маємо щодо цього певне фінансування. Що цікаво, це фінансування нам обіцяє не українська і не польська сторона, а Голландське посольство», - зазначив Грицак 26 березня у своєму виступі на конференції щодо польсько-українських стосунків.

«Є моделі різні підручників і посібників, є світовий досвід. Оскільки польсько-українська справа не є справою українською чи польською, а світовою, то Америки відкривати не треба – є дуже багато у світі зразків, як треба писати спільні підручники чи посібники. Я знаю два інститути, один – в Німеччині, другий – в Америці, які тим займаються, які займаються турецько-вірменськими стосунками, ізраїльсько-палестинськими, які мають певні моделі, як краще писати, а як краще не писати, тому що це – неуспішно», - додав історик.

Також присутній на прес-конференції історик Леонід Зашкільняк висловив переконання, що такий підручник створити неможливо, і краще писати спільний посібник. Ярослав Грицак сказав, що не заперечує проти такої пропозиції.

Окрім того, Ярослав Грицак вказав також на потребу посилення контактів між Польщею та Україною у справі обміну студентів – до прикладу, створення в рамках Східного Партнерства програми «Erasmus+», яка зняла б для студентів візову проблему при такому обміні. Третім необхідними елементом польсько-української співпраці, за словами Грицака, мала б стати співпраця між польськими та українськими ЗМІ.

Як повідомлялося, 13 травня 2010 року міністр освіти України Дмитро Табачник заявив, що Україна і РФ підготують спільний навчальний посібник для вчителів історії. «У нас є цікаві напрацювання про створення спільного навчального посібника для вчителів історії і суспільствознавства. У нас достатньо різні програми і я розумію, що це достатньо маніловська ідея створити загальний підручник, тому ми почнемо з навчального посібника для вчителів», - сказав Д.Табачник. При цьому він відзначив, що в посібнику будуть викладені різні точки зору на «якісь складні процеси». За його словами, це дасть змогу вчителям краще розуміти один одного.

За матеріалами ZAXID.NET