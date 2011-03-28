300 студентів зі Сходу та Півдня посвятять писанки у Львові

23 квітня, у переддень Великодня у Львові очікують прийняти близько 300 студентів з Полтави, Харкова, Запоріжжя, Донецька, Алчевська, Луганська, Одеси та Криму на святкування Великодня.

Про це УНІАН повідомили в Українському католицькому університеті.

Напередодні Великодніх свят львівські студенти та молодь Львова закликають усіх долучитися до акції «Великдень разом».

Ініціаторами акції «Великдень разом» виступило Студентське братство УКУ та низка інших молодіжних організацій.

«23 квітня студенти приїдуть до Львова. Разом з родиною, де вони житимуть, студенти посвятять паски, відвідають Літургію. Ми також плануємо організувати спільний майстер-клас із розпису писанок, відвідати гаївки у Шевченківському гаю, а у неділю – провести святкову вечерю, де усі гості зберуться разом. Схожа акція проводилися і минулого року, але тепер ми плануємо зробити її більш масштабною», – зазначив представник Студентського братства УКУ, один із координаторів акції «Великдень разом» Юрій Дідула.

На думку організаторів, такі свята є чудовою нагодою проявити свій патріотизм поряд із гостинністю, розділити свою любов у найбільшій радості Воскресіння Господнього. «Спільне святкування христянських свят у родинному колі дасть нам відчуття єдності українського народу, відновить довір’я один до одного», – додав Юрій Дідула.

Господарі, які виявлять бажання взяти участь в акції, беруть на себе обов’язок прийняти на три дні до свого помешкання ту кількість гостей, яку вважатимуть за необхідне (від одного до трьох). Студенти зі Сходу та Півдня житимуть у сім’ях, тому організатори акції просять зголоситися людей, які мають можливість прийняти гостей.

Приблизна програма акції:

23 квітня , субота – приїзд гостей та їх знайомство з містом. Богослужіння.

24 квітня, неділя – Богослужіння, святковий сніданок, гаївки в Шевченківському гаю; знайомство зі Львовом.

25 квітня, понеділок – Богослужіння, поливаний понеділок, гаївки. Від’їзд.

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