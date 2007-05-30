Ані Лорак застерігає дітей від птахів

Незабаром на українських каналах з’явиться ролик, в якому Ані Лорак попереджає про небезпеку пташиного грипу.

Українська співачка за сюжетом нового кліпу попереджає малюків одного з київських дитсадків про небезпеку пташиного грипу. Кліп знімався в рамках компанії Дитячого Фонду ООН.

“Ви не повинні торкатися птахів, розглядати їх або грати з ними, особливо якщо вони виглядають хворими. Остерігайтеся мертвих або хворих птахів!” – ці слова Ані ЛОРАК вимовляє з інтонацією ведучої “На добраніч, діти!”, попереджаючи дітей.

Ролик закінчується тим, що співачка дозволяє дітям, які посерйознішали, гратися лише з паперовими птахами.

На презентації кліпу присутнім дарували паперових птахів.

За матеріалами газети Сегодня