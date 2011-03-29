Названо лауреатів «Київської пекторалі»

У Києві з нагоди Міжнародного дня театру привітали лауреатів театральної премії «Київська пектораль-2010».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, урочиста церемонія вручення премії пройшла 28 березня у Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка.

Номінантів та лауреатів театральної премії «Київська пектораль-2010» вітав заступник голови КМДА Леонід НОВОХАТЬКО.

Так, відповідно до рішення організаційного комітету, у номінації «За кращу драматичну виставу» перемогу отримала вистава «Грек Зорба» (театр ім. І. Франка). Нагороду у номінації «За кращу музичну виставу» отримала вистава театру опери і балету для дітей та юнацтва «Перси Тіресія».

Кращою дитячою виставою було визнано постановку державного академічного театру ляльок «Про курочку Рябу».

У номінації «За кращу камерну виставу» нагороду отримав Новий драматичний театр на Печерську за виставу «Щастя».

Перемогу за кращу режисерську роботу отримав Едуард МИТНИЦЬКИЙ (вистава «Три сестри» театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра).

Премію у номінації «За краще виконання чоловічої ролі» отримав Анатолій ХОСТІКОЄВ за роль Зорба у виставі «Грек Зорба». Нагороду за краще виконання жіночої ролі отримала Наталія СУМСЬКА за виконання ролі Гортензії також у виставі «Грек Зорба».

Премію у номінації «За кращу сценографію» отримав Сергій МАСЛОБОЙЩИКОВ (вистава «Буря» театру ім. І.Франка).

Олександр КУРІЙ отримав премію у номінації «За кращу музичну концепцію» (вистава «Три сестри» театру драми і комедії на Лівому березі Дніпра).

Кращим акторським дебютом було визнано гру актора Бориса ОРЛОВА у виставі «Щастя» Нового драматичного театру на Печерську.

Премію у номінації «За кращий режисерський дебют» отримав Павло ЮРОВ за виставу «Депо Північне» (МТМ «Сузір’я»).

«Міжнародний день театру – це особливе свято як для майстрів мистецтва – драматургів, акторів, режисерів, художників, так і для тисяч глядачів, які завжди чекають зустрічі з прекрасним. Саме тому у цей день щороку вручається єдина в Україні театральна премія «Київська пектораль», якою відзначаються кращі представники театрів. Спостерігаючи за бурхливою схвальною реакцією залу на представлення номінатів, я можу впевнено сказати, що цього року обрано справді найкращих», – зауважив Л.НОВОХАТЬКО.

Він передав привітання від голови Київської міської державної адміністрації Олександра ПОПОВА та побажав усім претендентам, номінантам та лауреатам премії успіхів, творчих злетів, нових здобутків і перемог.