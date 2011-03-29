На Харківщині відзначили 900-річчя перемоги Мономаха над половцями

У селищі Кам’янка Ізюмського району на Харківщині урочисто відкрито пам’ятний знак на честь 900-річчя перемоги об’єднаних сил руських князів під керівництвом Володимира Мономаха над половцями.

Про це повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Харківської обласної державної адміністрації.

В церемонії відкриття пам’ятного знаку взяли участь депутати обласної ради Михайло ЗУБКО та Олег ШАПОВАЛОВ, консул генерального консульства Російської Федерації в Харківській області Віталій БОГДАНОВ, представники місцевої влади, історики, краєзнавці, учні та вчителі місцевих загальноосвітніх закладів.

Пам’ятний знак освятили настоятель Хресто-Воздвиженського храму о. БОГДАН та настоятель Свято-Вознесеньського Кафедрального собору о. ВАСИЛІЙ.

У перспективі планується провести благоустрій прилеглої до знаку території, збудувати оглядовий майданчик та каплицю.