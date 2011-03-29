Ківалов про російську мову, Київську Русь та оскаженіле цькування

Голова Комітету Верховної Ради з питань правосуддя, член Венеціанської комісії Сергій КІВАЛОВ вважає, що законопроект "Про мови в Україні" несправедливо розкритикований Венеціанською комісією.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі народного депутата України від Партії регіонів С.КІВАЛОВА.

«У своєму Висновку Венеціанська комісія, перш за все, визнала факт складної асиметричної мовної ситуації в Україні в тому сенсі, що в пропорційному відношенні більше етнічних українців, які досконало і насправді використовують російську мову в багатьох комунікативних ситуаціях, ніж етнічних росіян, які досконало володіють і використовують українську мову. Така ситуація, коли російська мова має домінуюче положення через її особливу історичну основу, заслуговує на серйозну увагу при визначенні нагальних потреб і пріоритетів української мовної політики», - зазначив С.КІВАЛОВ.

На його думку, Комісія також вважає, що заслуговує поваги намір авторів законопроекту врегулювати мовну ситуацію. Комісія також відзначила, що цілі та принципи законопроекту відповідають Конституції України і в цілому співзвучні з принципами, що містяться в міжнародних інструментах.

«Разом з тим Комісія вважає законопроект незбалансованим, а його ключові положення - затаврувала, вказавши на конституційну норму про державний характер саме української мови. Посилений захист російської мови стурбував європейських експертів, вони побачили в цьому можливість її посилення на шкоду українській мові і проти європейських стандартів. Мені б хотілося, в першу чергу, відзначити, що Венеціанська комісія, нарешті, визнала загальновідомий факт, що російська мова має в Україні історичну основу. Від себе додам – міцну історичну основу, не визнавати яку, заперечуючи тим самим славну історію Київської Русі, слов`янської писемності і культурної спадщини – значить, бути злим ворогом України. Погоджуюся також з тезою, щоб російську мову включити до Конституції України як другу державну. Підтримую необхідність негайного врегулювання мовного питання в Україні. Але я рішуче заперечую проти решти висновків Венеціанської комісії, про що детально виклав у своїх письмових зауваженнях Комісії. І в Україні, і за кордоном мають знати правду», - заявив С.КІВАЛОВ.

Він також відзначив, що в законопроекті не йдеться про будь-яке штучне посилення російської мови, тим паче на противагу українській. «Єдина мета законопроекту – це на законодавчому рівні, раз і назавжди «відбити бажання і можливість політичним тимчасовим виконавцям влаштовувати таке оскаженіле цькування російської мови і російськомовного населення, яке ми бачили впродовж кількох років після «перемоги» Помаранчевої «революції», - сказав С.КІВАЛОВ.

«Коли українців позбавляли можливості дивитися фільми, читати книги та й взагалі розмовляти російською мовою. Ми, освічені люди, просто не можемо дозволити дати цьому повторитися», - вважає С.КІВАЛОВ.