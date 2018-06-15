Гайтана відсвяткувала свій день народження по-латиноамериканськи
Порушивши традицію святкувати день народження за кордоном, співачка приймала привітання на імпровізованому гавайському острові... Фоторепортаж
Цього року до святкування свого Дня народження Гайтана вирішила підійти творчо. Співачка запросила усіх своїх друзів у один з київських латиноамериканських клубів на вечірку «Тропікана party».
Порушивши традицію святкувати день народження за кордоном, Гайтана приймала привітання на імпровізованому гавайському острові у центрі Києва.
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За матеріалами прес-служби співачки
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