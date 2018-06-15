Гайтана відсвяткувала свій день народження по-латиноамериканськи

Цього року до святкування свого Дня народження Гайтана вирішила підійти творчо. Співачка запросила усіх своїх друзів у один з київських латиноамериканських клубів на вечірку «Тропікана party».

Порушивши традицію святкувати день народження за кордоном, Гайтана приймала привітання на імпровізованому гавайському острові у центрі Києва.

За матеріалами прес-служби співачки