В Одесі невідомі підкинули викрадену картину «Одеський Мамай»

В Одесі невідомі підкинули в поштову скриньку обласної організації Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Тараса Шевченка раніше викрадену й понівечену картину художника Данила ЛИТВИНОВА.

Про це повідомив сьогодні УНІАН голова одеської організації «Просвіта» Олександр СТЕПАНЧЕНКО.

За його словами, картина «Одеський Мамай» була викрадена півтора роки тому, в серпні 2009 року, під час святкування Дня Незалежності, коли картина виставлялася «просвітянами» на Приморському бульварі. «Несподівано до організаторів свята підійшли двоє людей, які представилися співробітниками Управління молодіжної та сімейної політики Одеської міськради, яке в той час очолював Андрій ЮСОВ, який користується пошаною й довірою членів «Просвіти», і запропонували тимчасово розмістити на його прохання полотно в офісі міськуправління», - розповів О.СТЕПАНЧЕНКО.

Потім, за його словами, «вандали вирізали полотно, на якому зображені фрагменти історії Одеси, з рами, змінили назву «Одеський» на російську «Одесский», розмалювали сорочку головного персонажа в кольори російського прапора, а також написали: «Не сподобалось. А.Юсов».

Як підкреслив А.СТЕПАНЧЕНКО, «Просвіта» має намір залучити фахівців для реставрації картини «Одеський Мамай».

На думку екс-керівника міського Управління молодіжної та сімейної політики А.ЮСОВА, «цей факт також свідчить про бездіяльність місцевої міліції, до керівництва якої молоді «просвітяни» звернулися із заявою про крадіжку полотна і розшук злочинців».