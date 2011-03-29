10 українських акторів навчатимуться в Міжнародній театральній школі в Москві

Із 30 травня по 26 червня в Москві пройде V Міжнародна літня театральна школа Союзу театральних діячів Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі школи, навчатися до Москви приїдуть 85 молодих артистів із Абхазії, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Болгарії, Великої Британії, Угорщини, Німеччини, Греції, Ізраїлю, Казахстану, Коста-Ріки, Киргизстану, Латвії, Монголії, Молдови, Придністров`я, Португалії, Росії, Румунії, США, Туркменістану, Узбекистану, України (10 акторів), Чехії, Естонії.

Впродовж місяця вони займатимуться основними професійними дисциплінами під керівництвом педагогів провідних театральних вузів Москви і Санкт-Петербурга.

За традицією запланована серія майстер-класів із Олександром КАЛЯГІНИМ, Львом ДОДІНИМ, Адольфом ШАПІРО, Андрієм МОГУЧИМ, Сергієм ЖЕНОВАЧОМ, Андрієм ХРЖАНОВСЬКИМ, Костянтином БОГОМОЛОВИМ.

У повідомленні зазначається, що важливою частиною освітнього процесу є постановка випускних вистав (цього року їх буде чотири: дві драматичних, лялькова й пластична), прем`єри яких відбудуться на театральних майданчиках Москви, Звенигорода й Серпухова.

За інформацією прес-центру, право участі в Міжнародній літній театральній школі мають актори, які мають професійну освіту, не досягли віку 35 років і володіють російською мовою.

Крім навчання передбачено широку культурну програму: екскурсії, відвідання музеїв Москви і Підмосков`я, перегляд вистав московських театрів, творчі зустрічі, капусники тощо. Всі витрати, пов`язані з перебуванням учасників школи на території Російської Федерації, організатори проекту беруть на себе.

Проект проходить під патронатом Президента Росії й за підтримки Міністерства культури РФ.