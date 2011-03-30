30 березня в історії

У 1842 році американський лікар вперше у лікувальній практиці застосував ефір як анестезуючий засіб при видаленні пухлини на шиї пацієнта.

1858 року Хаймен Ліпмен з Філадельфії отримав патент на олівець з гумкою на торці.

1867 року усього по два центи за акр Росія продала США Аляску та Алеутські острови.

Аляска є найбільшим штатом США. Територія включає власне півострів Аляска, всю північно-західну частину материка, Алеутські острови та архіпелаг Олександра, загальна площа — 1 717 855 км2, при цьому площа суходолу — 1 478 457 км2. На Алясці видобувають нафту-сирець (нафтопровід довжиною 1250 км), природний газ, вугілля, мідь, залізо, золото, цинк; займаються рибальством, мисливством , лісозаготівлею, вирощують північних оленів….

1922 рік — у Києві створений театр-студія "Березіль" (нині Харківський український драмтеатр).

"Березіль" — один із перших українських театрівв СРСР. Назва театру походить від назви першого весняного місяця — березня. Першу виставу "Березілю" було представлено 7 листопада того ж року. Вона називалася "Жовтень" і була створена за текстом творчого постановчого колективу. У час свого розквіту театр "Березіль" налічував 6 акторських студій (три у Києві та по одній у Білій Церкві, Умані та Одесі), близько 400 акторів і співробітників, режисерську лабораторію, музей театру (нині Державний музей театрального, музичного та кіномистецтва України у Києві) та десять комітетів, у тому числі й так званий "психологічно-технічний" комітет, який застосовував методи прикладної психології для розробки нових методів навчання акторів та режисерів.

В 1932-му американка Амелія Ерхарт стала першою жінкою, котра в одиночку перелетіла літаком Атлантичний океан.

1987-го картину Вінсента ван Гога "Соняшники" продано за рекордну суму - 39.85 мільйонів доларів.

В 1987 році її було продано вже за 40.3 мільйона, а в 1997 з`явилась інформація, що ця картина, куплена японською страховою компанією, - підробка.

В наступному році суд міста Портленд (штат Орегон) зобов`язав тютюнову корпорацію Philip Morris виплатити 81 мільйон доларів сім`ї померлого від раку легенів, набутого ним внаслідок сорока років куріння сигарет Marlboro.

30 березня народилися:

У 1432 році — Мехмед II Фатіх (Завойовник), турецький султан.

Мехмед II Фатіх — найбільший полководець свого часу - завоював Константинополь (поклавши кінець існуванню Візантійській імперії), Кримське ханство, Сербію, Морею, Трапезундську імперію, Боснію, Албанію.

1844 рік — Поль Верлен, французький поет-символіст, критик.

1963 року народився Олексій Михайличенко, український футболіст ("Динамо" Київ).

Михайличенко — триразовий чемпіон СРСР, володар Кубка Кубків УЄФА (1986 рік), чемпіонату Європи (1988 року ), та в цьому ж році й Олімпійський чемпіон, чемпіон Італії ("Сампдорія") та Шотландії ("Глазго Рейнджерс"), був також тренером "Динамо".

1968-й — Селін Діон, канадська співачка, лауреат премії "Оскар", за пісню у фільмі "Титанік".

У 1979 році народився Анатолій Тимощук , український футболіст, грає за ФК "Баварія" (Мюнхен) і національну збірну України.

Тимощук— один з найкращих "опорників" в історії українського футболу. Він чудово відбирає м`яч та вибирає позицію, щоб перервати чужий пас непоступливий у силових єдиноборствах, вміє віддати передачу на довгі дистанції. Має дуже сильний удар здалеку. Впродовж всієї ігрової кар`єри йому вдавалося уникати важких травм, тому Тимощук пропускав лише кілька матчів щороку і завжди був на полі у вирішальних поєдинках. Багаторічний капітан донецького "Шахтаря". Кілька разів виводив у ранзі капітана і збірну України.