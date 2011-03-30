До Брунею тепер можна їздити без віз

Кабінет міністрів України та уряд Брунею Даруссалам уклали угоду про взаємне скасування віз для громадян, які користуються паспортами для виїзду за кордон (у формі обміну нотами).

Як передає кореспондент УНІАН, метою угоди є запровадження правових засад безвізового перетину кордону громадянами двох країн, які користуються звичайними паспортами для виїзду за кордон. Документом передбачено право громадян України і Брунею перебувати на території відповідно кожної із держав без віз терміном до 30 діб.