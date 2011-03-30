Промо-ролик Ukraine. All about U покажуть у дев’яти країнах Європи

Промо-ролик про Україну Ukraine. All about U покажуть у дев’яти європейських країнах, повідомила директор телемовній групи MTG у Росії та країнах СНД Ірина Гофман на прес-конференції в Києві у вівторок, 29 березня.

«З лютого 2011 року ми запустили промо-ролик про Україну», — сказала вона.

За її словами, кампанію з демонстрації відеороликів про Україну заплановано на сім місяців і за цей час буде показано 13 тис. випусків таких роликів.

І.Гофман підкреслила, що ці ролики будуть сприяти просуванню України як з туристичної точки зору, так і з точки зору ділового потенціалу.

Очікується, що відеоролики про Україну зможуть побачити близько 21 млн глядачів у Європі. Промо-ролик про Україну буде транслюватися на 25 європейських каналах, і більше 50% показів буде здійснюватися у прайм-тайм.

У свою чергу перший заступник голови Державного комітету з питань телебачення і радіомовлення Олександр Курдінович повідомив, що трансляція відеороликів вже здійснюється кампаніями BBC та CNN, яка і виготовила кілька таких роликів.

Чиновник підкреслив, що держава не фінансувала їхнє виробництво.

Кампанія з трансляції відеороликів про Україну пройде у Данії, Норвегії, Швеції, Естонії, Латвії, Литві, Угорщині, Словенії та Болгарії.

Переглянути ролик можна тут.

«Дзеркало тижня. Україна»