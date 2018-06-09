Малайзія: вийти заміж за духа

Малазійці розказали шеф-редактору "Мандрів", що уночі на дорозі зустрічаються представники потойбічного світу, вродлива красуня може виявитися вампіром, а невидимі істоти іноді одружуються з людьм...

Чим цікавляться іноземні туристи в такій екзотичній країні, як Малайзія? Зрозуміло, чим. Вічно теплим океаном, буддійськими храмами, пікантною кухнею, східним масажем – словом, набором усього такого, що запропонує вам кожна порядна турфірма, яка займається цим напрямком. У тій країні весь цей туристичний сервіс – на найвищому рівні. Вами опікуватимуться, вам усміхатимуться, вам прислужуватимуть, і жодна ваша забаганка не захопить малайця зненацька. Але східні люди, з їхнім бездоганним ставленням до ваших потреб, залишаються закритими для іноземців. Мені дуже кортіло дізнатися, чим вони живуть, що думають, які емоції сповнюють їхні серця… Я розпитував про народні звичаї – мені монотонно переповідали легенди, вміщені в кожному туристичному путівнику по Малайзії. Допитувався про давні вірування – мені переказували мусульманські сюжети, відомі всім народам, що сповідують віру Мухаммеда (Малайзія – серед них). Цікавився повір’ями, забобонами, табу – мені казали, що нічого подібного в них немає…

Ваші гроші врятує зелена квасоля

І тільки масажистка Азіза в розкішному готелі «Фелда», що розташувався в глибинці півострова Малакка на гарячих джерелах, розминаючи мені спину по-малайськи – ліктями, прохопилася…

– Як ви добираєтеся додому пізно ввечері? Чи забезпечує готель транспорт? – поцікавився я, щоб підтримати розмову.

– Так, нас возять. Але ми ніколи не закінчуємо роботу пізно… Не можна виходити на дорогу після заходу сонця…

– Але ж у Малайзії дуже низька злочинність, тут абсолютно безпечно ходити, – здивувався я.

Та, виявляється, справа зовсім не в злочинності. Як пояснила Азіза, уночі на дорогу виходять усілякі духи та інші представники потойбічного світу, від яких краще триматися подалі.

Утім, зустріти якусь кепську істоту можна не тільки вночі. Азіза розповіла про злобного чорного хлопчика на ймення Тойол, який краде по хатах гроші. Краде не для себе, а для хазяїна. Будь-яка людина може вичаклувати собі Тойола й посилати його по гроші. Тойол не зробить свого господаря багатієм, але сякий-такий прожитковий мінімум забезпечити здатний. Одна біда – як плату він вимагає від хазяїна людської крові. Хазяїн змушений давати Тойолу смоктати кров із пальця. Злобний хлопчик може розізлитися на хазяїна за погане ставлення й висмоктати стільки крові, що той загине.

Аби Тойол не вкрав ваші гроші, є простий запобіжний засіб.

– Коли вся родина йде з дому, – каже Азіза, – ми посипаємо підлогу зеленими бобами. Тойола це спантеличує: він починає збирати квасолини, гадаючи, що це монети. Урешті, остаточно заплутавшись, відмовляється шукати гроші.

Коли йдете в джунглі, просіть вибачення у лісових істот

На зеленому острові Ланкаві люди живуть у гармонійній єдності з природою. Цей острів відомий у світі як чудовий курорт – з білосніжними піщаними пляжами, відмінним сервісом, дайвингом, сноркелінгом тощо. А ще тут збереглися мангрові зарості – кущисті рослини з оголеним корінням, які ростуть на берегах солоних водойм. Завдяки їм вода не розмиває берег, а в самих манграх водиться розмаїта й унікальна живність.

Наш «мангровий» гід Отоман – активний захисник природи острова.

– Моя головна місія, – каже він, – показати туристам, що живий світ має залишатися незайманим, ось у такому первісному вигляді, інакше через кілька поколінь від цього острова нічого не залишиться.

У Отомана четверо дітей, і всі вони виховуються в такому екологічному дусі.

На руці в нього великий круглий шрам, ми запитуємо – від чого?

– Це укус кобри, у мене їх два, – демонструє шрами Отоман. – Я фахівець зі змій… Про мене писав навіть «Нешнл джеографік». Коли почав працювати гідом, то вирішив провести експеримент… Я мушу знати, що робити з туристом, якого вкусила отруйна змія. Мене замкнули в кімнаті з кобрами, й ось маю два укуси, але вижив… Головне не піддатися паніці – на фізіологічному рівні паніка сприяє тому, що отрута швидко всмоктується в кров, і людина гине. А коли зберігати холодний розум, то цей процес можна затримати й скористатися ось цим…

Отоман демонструє «висмоктувальний» пристрій для видалення отрути з тіла…

Звісно, я запитав змієборця про Тойола, він здивувався моїм пізнанням, проте сказав, що в забобони не вірить.

– То, по-вашому, у лісі немає ніяких «потойбічних» істот? Це все вигадки?

– Є, звичайно! Я безліч разів у цьому переконувався… Коли людина заходить у джунглі, то має звернутися до лісових мешканців із такими словами: «Я іду в ліс у своїх справах. Я знаю, що ви тут є, але я вас не чіпатиму, тому й ви, будь ласка, не чіпайте мене… У вас свої справи, у мене свої…»

– А що вони можуть заподіяти вам, якщо цього не сказати?

– Що завгодно… У жодному разі, не можна ламати дерев, смітити чи справляти нужду… А якщо вже припече, то попередньо треба вибачитися… Знаю одного чоловіка, який сходив у туалет під деревом, не вибачившись, і йому так роздуло статевий орган, що він місяць мучився…

А ще з лісу не можна виносити ніяких предметів, наприклад, камені. Бо разом із предметом додому можете привести якогось духа.

Гарна дівчина може виявитися вампіром

Малайські дівчата вважаються чи не найкращими у світі – ця особливість зближує їх з українками. Але є ще деякі речі, котрі ріднять наші народи. Менеджер розважального центру «Сабвей Резорт», що знаходиться неподалік від столиці – Куала-Лумпур, не радить особливо задивлятися на місцевих красунь, бо це можуть виявитися не дівчата, а істоти, які дуже нагадують наших мавок.

Якщо чуєте крик, схожий на дитячий, це може бути голос Понтіяни – красуні з дуже небезпечними манерами. Вона, покрикуючи, наближається до своєї жертви й запускає їй у черево пазурі – вона харчується внутрішніми органами… Понтіяна, так само, як і мавка, має «відкриту» спину, крізь неї видно її нутрощі…

Інша істота – вампіриця Сунда Барбуронг – має лише голову й довгі кишки, що тягнуться з її голови. Проте виглядає вона, як звичайна дівчина-красуня.

– Та якщо ви повернетеся до неї задом, нагнетеся і, ніби рачки, подивитеся на неї крізь свої ноги, то побачите її справжню личину, – розповідає менеджер.

Особливо небезпечні всілякі «потойбічні дами» для вагітних жінок та немовлят.

– Я маю п’ятеро дітей, і щоразу, коли була вагітна, ретельно оберігалася від всілякої нечисті, – поділилася досвідом гідеса Азліна Ібрагім, яка разом зі своїм чоловіком Нешем супроводжувала нас по півострову Малакка. – Зла істота жіночої статі на ім’я Панангал живиться кров’ю породілей. Випиває кров матері й забирає дитину…

– І як від неї врятуватися?

Азліна показує вдалині рослину з довгим гострим листям.

– Ось це листя треба розкласти по хаті – воно колеться й відлякує Панангал…

Загалом у Малайзії традиційно дуже шанують вагітних жінок. Є навіть острів Вагітної Дами й однойменне озеро на ньому. Якщо жінка довго не може завагітніти, їй слід скупатися в тому озері – кажуть, допомагає.

Ми теж у ньому купалися. Щоправда, без наслідків – очевидно, самого купання все ж таки недостатньо.

До речі, духи населяють не лише сушу, а й воду. Водяна істота на ймення Ханту Аїр (щось на кшталт нашого водяника) може принести вам чимало неприємностей – якщо ви рибалка й вирушили на промисел у туман чи вночі. Ось лишень прислухайтесь… Якщо під час виходу в море почуєте, наче хтось плямкає губами, – не сумнівайтеся, ця злобна істота дісталася до вашого човна й поглинає виловлену рибу.

Хочу заміж за невидимку

Утім, не треба думати, що всі малайські духи злобні й непривітні. Це далеко не так. Як повідав нащ гід Неш, бувають і добрі посланники потойбічного світу, які, зокрема, допомагають біднякам вижити в скрутну годину.

У його рідному селі одна жінка вийшла заміж за духа на ім’я Буніан і живе з ним у лісі.

– І який він, той Буніан?

– Добрий… Тільки ніхто його не бачив, бо він невидимий. Бачить його лише дружина.

За Буніана можна вийти заміж, а також одружитися з ним, чи то пак – з нею. Це різностатева істота. Члени родини таки можуть побачити Буніана, але для цього потрібна деяка підготовка.

– Він стає видимим для членів родини тільки у п’ятницю. Перед його приходом треба все вбрати в жовтий колір. Жовтими мають бути килими, штори, покривала в кімнаті, а головне – одяг людей. Інші кольори його відлякують…

– І як же з такою істотою жити?

– А для чоловіка чи дружини він нічим не відрізняється від решти людей, тільки гроші дуже легко добуває.

– Невже ви вірите в усі ці оповідки про Тойола, Пунтіяну, Буніана? – не витримав я.

Неш здивувався.

– Звичайно! Не вірите мені – запитайте мого брата, він – бомо, чаклун, який звільняє людей від злих чарів.

Бомо в Малайзії, за словами Неша, є в кожному селі, так само, як і імам – мусульманський служитель, причому вони мирно співіснують (в Україні попи зі знахарями ніколи не уживалися). До чаклуна ходять усі малайці й доволі часто.

– У мого сусіда, – розповідає Неш, – якось вселився злий дух Буусон. У чоловіка роздулося черево, він не міг ні ходити, ні їсти. Лікарі були безсилі, а брат допоміг: почитав кілька сур із Корана, почаклував, і Буусон утік.

Мені страшенно захотілося побачити живого бомо, але в графіку поїздки вже не було для цього часу. Ми поспішали на відкриття сезону знижок, який щороку оголошується в Малайзії. На цю подію нас, українських журналістів, і запросило гостинне міністерство туризму країни.

Але Неш пообіцяв, що коли я наступного разу приїду в Малайзію, то він обов’язково познайомить мене зі своїм братом бомо.

Туристичний журнал "Мандри"