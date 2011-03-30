Лілі Аллен вийде заміж за тракториста

Співачка Лілі Аллен вже розіслала запрошення на весілля, яке відбудеться 11 червня. Але замість звичних вензелів, сердечок і янголят на них красується колоритна парочка колгоспників з обличчями молодят.

Листівки Лілі і Сем Купер оформили у вигляді ретро-фотографій, на яких вони сидять на тракторі. Дивно, але хустинка, вовняна кофта і колготки зірці британської поп-сцени пасують. Та й наречений в образі тракториста виглядає цілком органічно.

Втім, весільна церемонія, на відміну від запрошень, буде більш традиційною. Вона відбудеться неподалік від будинку пари, а Лілі, швидше за все, постане перед вівтарем у вбранні від Chanel - нещодавно дівчина літала до Парижа, щоб обговорити вінчальну сукню з Карлом Лагерфельдом.

Нагадаємо, Лілі і Сем зустрічаються з 2009 року. У листопаді минулого року пара втратила дитину: на 6-му місяці вагітності у Аллен трапився викидень. Переживши трагедію, молоді люди вирішили одружитися.

ТСН