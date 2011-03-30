"Брати Гадюкіни" зіграють концерт пам'яті Кузьмінського

3 червня у київському палаці Спорту легендарні "Брати Гадюкіни" разом з найкращими українськими рок-музикантами зіграють концерт пам`яті Сергія Кузьмінського "Я вернувся домів".

Окрім "гадів" у концерті візьмуть участь "Океан Ельзи", "Воплі Відоплясова", "Ляпіс Трубєцкой", ТНМК , "Бумбокс", "Мандри", "ТІК", "ДахаБраха" та ще десять рок-гуртів.

"Коли Сергій пішов з життя одразу стало зрозуміло, наскільки його особистість як поета та статусної фігури мала великий вплив на людей. Спілкуючись з нашими друзями та шанувальниками, нам стало ясно, що ті пісні, які співали "Гадюкіни" та любили мільйони людей, не мають права тихо вмирати в музичних колекціях чи архівах, і що їм слід дати нове життя. Саме тому ми вирішили зібрати наших друзів-музикантів в одному концерті, та разом з фанами Сергія згадати його пісні", - розповідає музикант групи "Брати Гадюкіни" Павло Крахмальов.

В роботі над кавер-версіями пісень "Братів Гадюкіних" на сьогодні взяли участь 16 рок-гуртів. Авторські трактовки "гадюкінських" хітів представлять: "Океан Ельзи", "Бумбокс", "Воплі Відоплясова", "Перкалаба", ТНМК, "Ляпіс Трубєцкой", "ТІК", "Кому Вниз", "ДахаБраха", "Мандри", "The Вйо", "Mad Heads XL", "ФлайzZzа", "Гуцул Каліпсо", "Гайдамаки" та "Димна Суміш".

"Слід відзначити, що наш проект "Я вернувся домів" має дві складові: компакт-диск каверів і власне трибьют-концерт. Кожний глядач в додаток до свого квитка отримає в палаці Спорту компакт-диск з рімейками наших пісень від популярних груп. І вже інша річ концерт, який не відрізнятиметься від диску за змістом, але буде іншим по звучанню. По суті це буде концерт групи "Брати Гадюкіни", в якому під акомпанемент оригінального складу "Гадів" співатимуть фронтмени шістнадцяти популярних груп", - ділиться Павло Крахмальов.

ТСН