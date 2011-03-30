Шкляр має надію, що до літа Табачника звільнять

Автор роману «Залишенець. Чорний ворон» Василь ШКЛЯР сподівається, що до літа Дмитра ТАБАЧНИКА звільнять з посади міністра освіти, науки , молоді і спорту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це письменник сказав сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

«Я сподіваюсь, принаймні, це станеться до літа, - зауважив письменник. – Бо мене в цьому підтримують майже всі лауреати Шевченківської премії».

В.ШКЛЯР нагадав, що лауреати Шевченківської премії вимагають зустрічі із Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ.

На переконання В.ШКЛЯРА, постійні колективні листи і звернення до Президента про звільнення Д.ТАБАЧНИКА результату не дають. «Усі колективні звернення до Президента десь тануть», - додав він.

За його словами, на зустрічі з В.ЯНУКОВИЧЕМ лауреати мають сказати Президенту: «Або ми, або він (ТАБАЧНИК)».

«Якщо Ви, Президенте, весь цвіт української нації ставите нижче за україноненависника ТАБАЧНИКА, тоді ми будемо вдаватися до радикальних дій, - наголосив В.ШКЛЯР. – Адже такі кроки набагато рішучіші, ніж звернення чи листи, і вони будуть».

Водночас він відмовився повідомили, які саме плануються кроки. «Я відповідаю на такі запитання, що не треба всім знати, як це буде, - підкреслив В.ШКЛЯР. – Бо вони (антиукраїнські сили) готуються до цього і в них працюють цілі центри щодо компроментації нашого руху».