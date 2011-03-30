Організатори одеської Юморини-2011 скоротять кількість «сміхозаходів»

Організатори одеської Юморини-2011 вирішили змінити формат свята, зокрема, істотно скоротити кількість «сміхозаходів» порівняно з першоквітневою програмою 2010 року.

Про це повідомили УНІАН у Департаменті інформації та зв`язків з громадськістю Одеської міськради.

Зокрема, вже 31 березня почнеться клоун-марафон, а 1 квітня конкурсанти і гості фестивалю візьмуть участь в карнавальній ході, після чого відбудеться гала-шоу кращих клоунів світу і нагородження переможців фестивалю, повідомила один із організаторів фестивалю Наталія ДЕЛІЄВА.

Вранці 1 квітня в саду скульптур Літературного музею буде традиційно відкрито пам`ятник письменникам XX століття, потім у міському саду, поряд з Дерибасівською вулицею, одесити і гості міста зможуть познайомитися з виставкою карикатур «Міста-побратими Одеса і Хайфа 1 квітня сміються разом». Учасники виставки зможуть взяти участь в розіграші лотереї, головним призом якої стане автомобіль.

Причому, відзначив голова Асоціації одеських карикатуристів Петро СІГУТА, «одночасно з одеською така сама виставка буде відкрита у виставковому залі «Аудіторіум» Хайфи за участю посла України в Ізраїлі».

Карнавальна хода почнеться не о 16.00, як було раніше, а о 12.30, і завершиться не на Куликовому полі, а на Єкатеринінській площі – маршрут пройде вулицями Садовою, Дерибасівською, Пушкінською, Думською площею, Приморським бульваром.

Гала-концерт Юморини за участю зірок української і російської естради відбудеться о 18.00 - 22.00 на розі вулиць Пушкінській і Ланжеронівській. І завершиться свято сміху феєрверком.