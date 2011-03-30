Папа Римський зутсрівся з главою греко-католиків

Папа Бенедикт XVI зутсрів Блаженнішого Святослава (Шевчука) "з великою радістю", - повідомляє "Радіо Ватикан".

«З великою радістю вітаю сьогодні Блаженнішого Святослава (Шевчука), нового Верховного Архиєпископа Києво-Галицького, разом з єпископами та вірними, які його супроводжують. Запевняю мою постійну молитву, щоб Пресвята Тройця уділяла повноту дарів, зберігаючи в мирі та злагоді любий український народ», - такими словами розпочав своє привітання для єрархії та вірних УГКЦ Вселенський Архиєрей під час загальної аудієнції сьогодні в Апостольській столиці.

«Ваше Блаженство, - звернувся він до глави УГКЦ, - Господь покликав вас до служіння та проводу цієї знатної Церкви, частини того народу, який понад тисячу років тому отримав Хрещення у Києві. Я впевнений, що ви, просвітлені діянням Святого Духа, очолюватимете свою Церкву, провадячи її у вірі в Ісуса Христа згідно з власною традицією та духовністю, в сопричасті з Петровою Столицею, яка є видимим вузлом цієї єдності, задля якої численні сини й доньки не пошкодували навіть віддати своє життя», - зауважив Папа Бенедикт XVI, звертаючись особисто до нового Предстоятеля УГКЦ.

Вселенський Архиєрей зазначив, що в ці хвилини з признанням згадує «улюбленого брата Блаженнішого кардинала Любомира (Гузара), вислуженого Верховного Архиєпископа».

«За заступництвом Пречистої Діви Марії Богородиці молюся про Боже благословення для Вас, Ваших єпископів, священиків, ченців та черниць і всіх вірних», - завершив своє вітальне слово до нового Глави УГКЦ Папа Бенедикт XVI.

«Слава Ісусу Христу», – християнським привітом, знову промовляючи українською мовою, Венедикт XVI закінчив своє звернення до ієрархів, духовенства і мирян УГКЦ, а тоді підвівся та поклоном привітав главу УГКЦ із супроводом, а помахом руки - всіх вірних, які тим часом співали "Многая літа!".