Івано-Франківськ придбав 2,5 тис. примірників роману Шкляра

Івано-Франківська обласна рада придбала 2,5 тисячі примірників роману Василя ШКЛЯРА «Залишенець. Чорний ворон».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Івано-Франківську в обласному музично-драматичному театрі на зустрічі громадськості з письменником повідомив депутат обласної ради, голова фракції ВО «Батьківщина Юрій РОМАНЮК.

За його словами, депутати одностайно прийняли рішення виділити 50 тис. грн. з обласного бюджету на придбання книг. «Завтра ці книги привезуть із Харкова в Івано-Франківськ», - додав він.

Ю.РОМАНЮК повідомив, що по тисячі примірників обласна рада передасть у бібліотеки і навчальні заклади, а 300 - в українські культурні центри Росії та країн СНД, де «компактно проживають українці». Решту віддадуть громадським і просвітницьким організаціям Прикарпаття.

«Я думаю, що обов’язково по примірнику ми направимо ТАБАЧНИКУ, АЗАРОВУ, Президенту та іншим державним чиновникам. Нехай читають», - наголосив Ю.РОМАНЮК. Зал оплесками відгукнувся на цю фразу.

Івано-Франківська облрада вирішила виділити ці 50 тис. грн. за рахунок обласної програми із книговидання. На книговидання в Івано-Франківській області в обласному бюджеті 2011 року передбачено 950 тис. грн.