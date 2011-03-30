З квітня молодим українцям буде легше їздити до Канади

4 квітня набирає чинності меморандум про взаєморозуміння між урядами України і Канади про молодіжні обміни

4 квітня набирає чинності меморандум про взаєморозуміння між урядами України і Канади про молодіжні обміни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу речник МЗС України Олександр ДИКУСАРОВ.

Меморандум запровадить спрощені процедури отримання молодими українськими громадянами права подорожувати, навчатись і працювати в Канаді, терміном до одного року.

Положення меморандуму розповсюджується на громадян України і Канади, включаючи випускників вищих навчальних закладів, які прагнуть отримати досвід роботи в приймаючій країні за наявності попередньо погодженого контракту на їхнє працевлаштування задля підтримки їхнього кар’єрного розвитку.

Крім того, положення меморандуму розповсюджується на студентів вищих навчальних закладів, які прагнуть пройти частину навчальної програми у приймаючій країні шляхом роботи за попередньо погодженим робочим контрактом, безпосередньо пов’язаним зі сферою навчання.

Крім того, положення меморандуму розповсюджується на громадян, які прагнуть подорожувати приймаючою країною і тимчасово працевлаштуватися для поповнення своїх фінансових ресурсів.

За словами О.ДИКУСАРОВА, згідно з досягнутими домовленостями, протягом 2011 року перевагами меморандуму зможуть скористатися по 200 осіб від кожної країни. Передбачається, що ця квота переглядатиметься на щорічній основі в залежності від кількості поданих заяв.

«Передбачається, що взаємні поїздки молодих людей не лише сприятимуть кращому розумінню мови, культури та устрою іншої країни, але також зміцнять відносини між Україною та Канадою», - сказав він.

Меморандум про взаєморозуміння між урядами України і Канади про молодіжні обміни був підписаний 25 жовтня 2010 року в рамках офіційного візиту в Україну прем’єр-міністра Канади Стівена ГАРПЕРА.