У Харкові встановлять пам’ятник Івану Сірку

У Харкові з’явиться пам’ятник кошовому отаману Запорізької Січі Івану Сірку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Харківської міської ради, 29 березня на засіданні міської комісії з питань топоніміки та охорони історико-культурного середовища Харківський міський голова Геннадій КЕРНЕС дав доручення «вивчити питання про вибір місця під майбутній пам’ятник отаману».

За попередніми даними, пам’ятник встановлять у місці злиття річок Харків і Лопань, у сквері на Харківській набережній.

«Ми постараємося встигнути встановити пам’ятник Івану Сірку якщо не до найближчого, то до наступного Дня міста», - зауважив Г.КЕРНЕС.

Мер Харкова також запропонував увічнити пам’ять про отамана випуском відповідної поштової марки.

Довідка УНІАН. Іван Сірко (бл. 1610 – 1680) - кошовий отаман Запорізької Січі. Родом із слободи Мерефа під Харковом. За всю історію Запорізької Січі це єдиний кошовий отаман, якого обирали на посаду 8 разів поспіль. За період перебування на посаді отамана провів 54 великих і малих битв, при цьому жодного разу не залишився переможеним.