У Москві відкрився театральний фестиваль імені Чехова

Сьомий міжнародний театральний фестиваль імені Чехова відкривається в Москві 30 травня. Він буде тривати два місяці: його закриття призначене на 29 липня 2007 року. Організатори присвятили фестиваль пам`яті Кирила Лаврова, який помер у квітні.

Головним гостем фестивалю стане Канада. Глядачі побачать не лише театральні спектаклі й танцювальні проекти, але і циркові шоу з цієї країни. Ключова фігура канадської делегації - режисер й актор Робер Лепаж, який привезе чотири проекти: моноспектаклі "Зворотна сторона Місяця" і "Проект Андерсен", дві великі постановки - "Busker`s Opera" і "Трилогія драконовий".

Також у столиці можна буде побачити "Лебедине озеро" англійського хореографа Метью Боурна, в якому абсолютно всі партії танцюють чоловіки, два спектаклі Пітера Брука - "Великий інквізитор" і "Сізве Банзі помер", спектакль Піни Бауш "Мазурка Фого", постановку шекспірівського "Цимбеліна", поставлену Декланом Донелланом для театру "Чік бай джаул".

Російський театр Станіславського й Немировича-Данченка представить оперу Клода Дебюссіа "Пеллеас і Мелізанда", поставлену французьким режисером Олівьє Пі. З петербурзького БДТ приїде "Марія Стюарт" режисера Темура Чхєїдзе. Прославлений грузинський режисер Роберт Стуруа привозить на фестиваль два спектаклі театру імені Шота Руставелі: "Солодкувато-сумний запах ванілі" й "Знегоди Даріспана".

За матеріалами Lenta.ru