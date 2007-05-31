Помер французький актор Жан-Клод Бріалі

У Парижі у віці 74 роки після довгої хвороби помер кіноактор і режисер Жан-Клод Бріалі (Jean-Claude Brialy). Про його смерть повідомило агентство France-Presse.

Бріалі у середині 1950-х років зблизився з кружком творців відомого журналу Cahier du cinema, ядра французької "нової хвилі" в кіно. У 1957 і 1958 роках він знявся у Клода Шаброля в "Красавчику Сержі" й в "Кузенах". Згодом він знімався у таких класиків, як Жан-Люк Годар ("Жінка є жінка"), Франсуа Трюффо ("Наречена була в чорному"), Ерік Ромер ("Коліно Клер"), Луіс Бунюель ("Примара свободи"), Клод Лелуш ("Робер і Робер").

У цілому Жан-Клод Бріалі зіграв більше ніж в ста картинах. Його режисерський дебют "Еглантін" (1971) приніс йому премію на фестивалі в Сан-Себастьяне.

За матеріалми Lenta.ru