У Сімферополі відродять пам`ятник імператриці Катерини II

У суботу 2 червня в Сімферополі відбудеться церемонія закладання наріжного каменя до майбутнього пам`ятника імператриці Катерині II. Захід відбудеться у рамках святкування 223-х роковин Сімферополя, повідомив вчора на прес-конференції мер кримської столиці Геннадій Бабенко.

За його словами, пам`ятник з`явиться на колишньому місці - в Центральному парку культури й відпочинку, недалеко від кінотеатру "Сімферополь", де він і стояв до приходу до влади більшовиків.

"Закладка каменя стане знаковою подією і одним з головних елементів святкування Дня міста", - стверджує Бабенко.

За словами сімферопольського мера, поки у міської влади немає затвердженого проекту скульптури. "Ми маємо намір звернутися до влади Краснодару, оскільки в 1890 році пам`ятник Катерині відкривали і там, але у них він залишився, можливо, нам вдасться відродити його колишній вигляд", - повідомив Бабенко.

Нагадаємо, два роки тому про ініціативу відродження пам`ятника імператриці Катерині II заявляли два кримські політики: Володимир Кличніков, який представляє півострівну організацію партії "Союз", і лідер кримських комуністів Леонід Грач.

Пам`ятник Катерині II був урочисто відкритий в Сімферополі 30 жовтня 1890 року в центральному парку культури й відпочинку. Його демонтаж був проведений за розпорядженням Сімферопольського військово-революційного комітету в кінці квітня 1919 року. Після цього пам`ятник був відновлений з деякими змінами. Остаточно знятий з постаменту через два роки, до 1 травня 1921 року.

За матеріалами Подробиць