Померла Людмила Гурченко

У Москві на 76-му році життя після тяжкої хвороби вчора померла видатна російська актриса Людмила ГУРЧЕНКО.

Як повідомляють російські ЗМІ, смерть констатувала бригада швидкої допомоги, яка прибула на виклик до квартири актриси.

На початку лютого Л.ГУРЧЕНКО під час прогулянки з собаками посковзнулася поблизу свого будинку і невдало впала. В результаті вона була госпіталізована з тяжкою травмою - медики діагностували у 75-річної зірки закритий перелом правого стегна.

Довідка УНІАН. Народна артистка СРСР Л.ГУРЧЕНКО народилася 12 листопада 1935 р. в Харкові.

У 1958 р. закінчила ВДІК (майстерня Сергія Герасимова і Тамари Макарової), в 1964-1966 рр. була актрисою театру "Современник", в 1966-1969 рр. – актрисою Держконцерту, а потім працювала за договорами.

У кіно Л. ГУРЧЕНКО дебютувала у фільмі Яна Фріда "Дорога правди" (1956). Другою картиною актриси став фільм "Серце б`ється знову" (1956) режисера Абрама Роома.

У 1956 р. на екрани вийшла музична комедія Ельдара РЯЗАНОВА "Карнавальна ніч", де Л.ГУРЧЕНКО зіграла клубного працівника Оленку Крилову. Безпосередня молода дівчина, яка виконала пісню "П`ять хвилин", миттєво завоювала серця глядачів.

Серед найбільш відомих робіт Л.ГУРЧЕНКО - роль Рити в мелодрамі "Улюблена жінка механіка Гаврилова" (1982), офіціантки Віри в ліричній комедії Е.РЯЗАНОВА "Вокзал для двох" (1983) і розлучниці Раїси Захарівни у фільмі "Любов і голуби" (1984).

У 1983 р. Л.ГУРЧЕНКО була визнана кращою актрисою року за опитуванням журналу "Советский экран" і цього ж року їй було присвоєно звання народної артистки.

Нагороджена орденами "За заслуги перед Вітчизною" IV ступеня (2000 р.) і III ступеня (2005 р.) і Почесним знаком "Суспільне визнання" (1998).

Л.ГУРЧЕНКО також написала кілька автобіографічних книг - "Моє доросле дитинство", "Аплодисменти", "Балет життя", "Люся, стоп!".