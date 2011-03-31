Названо лауреатів премії Горбачова

Лауреатамі премії президента СРСР Михайла Горбачова стали творець Світової мережі (WWW) Тім Бернерс-Лі та засновник телеканалу CNN Тед Тернер, повідомляє Лента.ру з посиланням на британський телеканал Sky News.

Крім того, володарем премії Горбачова став кенійський інженер Еванс Вадонго (Evans Wadongo), винахідник лампочок, які працюють на сонячних батареях і покликані замінити в Кенії гасові лампади. Раніше Вадонго став одним з "героїв 2010 року" за версією CNN.

Церемонія вручення першої премії "Людина, яка змінила світ", пройшла в лондонському Альберт-холі. Після вручення нагород відбувся добродійний концерт, на якому виступили, зокрема, Ширлі Бейсі (Shirley Bassey), Брайян Феррі (Bryan Ferry), Андрій Макаревич і Хор Турецького. Доходи від заходу, сума яких оцінюється в 5 мільйонів фунтів стерлінгів, поділять фонд Михайла Горбачова і фонд Macmillan Cancer Support, який допомагає хворим раковими захворюваннями.

Присудження премій було приурочено до ювілею першого президента СРСР: Горбачову виповнилося 80 років 2 березня.