На вихідних у Києві відбудеться Чайка

2 червня на території виставкового комплексу ВДНХ відбудеться дев`ятий Міжнародний молодіжний фестиваль Чайка.

Раніше Фестиваль проводився на найбільших майданчиках міста: Аеродром Чаю, ВДНХ, ЦСКА, Палац Спорту, Майдан Незалежності.

Порівнюючи різні місця дислокації фестивалю, найбільша кількість переваг опинилася саме на виставковому комплексі ВДНХ. Місце і час проведення дев`ятої Чайки ідеально підходять для фестивалю європейського рівня: літній період, майданчик просто неба, зручна транспортна розв`язка, велика територія виставкового комплексу з величезним полем, де є можливість розміщення великої сцени і достатньо місця для відпочинку.

Ще один крок до європейського стандарту - це дві додаткові сцени - Молодіжна й Танцювальна. Ціна за вхід на фестиваль складе 20 гривень. Квитки продаються у всіх театральних касах Києва, а також при вході на фестиваль. Вхід на Disco Party Tent оплачується окремо, у розмірі 50 гривень. Серед найбільш іменитих гостей фестивалю анонсовані групи: Ленінград, Дельфін, Вячеслав Бутусов, Sonar (Угорщина), Exploited (Англія), Тартак (Україна).

На малій сцені виступить група ТОЛ, Дімній Суміші було відмовлене в участі.

За матеріалами Корреспондент.net