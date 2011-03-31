31 березня в історії

У 1282 році на Сицилії закінчилась різня, вчинена французами, котра увійшла в історію під назвою "Сицилійська вечерня".

В 1889 році відбулося офіційне відкриття Ейфелевої вежі : Александер Густав Ейфель підняв французький "триколор" на маківці вежі.

Ейфелева вежа збудована до відкриття Паризької виставки, присвяченої століттю Великої французької революції. Трьохсотметрова вежа вагою близько 7 тисяч тон викликала різні оцінки у сучасників (Гі де Мопассан і Александр Дюма називали її "нічним кошмаром"), але сьогодні безумовно вважається окрасою міста.

1905 року Конан Дойл "воскресив" Шерлока Холмса.

Шерлок Холмс, герой багатьох творів Артура Конан Дойла, котрий шість років розслідував найрізноманітніші заплутані кримінальні справи, з волі автора загинув у 1891 році поблизу Рейхенбахського водоспаду під час сутички з професором Моріарті. 12 років Конан Дойл відмовляв вимогам читачів "воскресити" Шерлока Холмса, і лише в цей день опублікував оповідання "Повернення Шерлока Холмса", в якому прославлений детектив пояснив як йому вдалось врятуватись.

1917 рік — у Києві відкрито першу українську гімназію.

1923-й — у Нью-Йорку пройшов перший у США танцювальний марафон - Алма Каммінгс встановила світовий рекорд, протанцювавши 27 годин.

У 1967-му Джимі Хендрікс вперше спалив свою гітару під час концерту.

Кажуть, що це сталося цілком випадково(коротке замикання в проводці), але на публіку це справило настільки сильне враження, що на наступних концертах Джимі просто змушений був повторювати цей трюк уже навмисно.

1997-го у віці 16 з половиною років швейцарка Мартіна Хінгіс стала наймолодшою тенісисткою, котра очолювала рейтинг WTA.

Народилися:

У 1596 році — Рене Декарт, французький філософ, фізик, фізіолог, математик, основоположник аналітичної геометрії.

Рене Декарт— основоположник аналітичної геометрії. Ввів Декартову систему координат, дав поняття змінної величини і функції, ввів багато алгебраїчних позначень. Висловив закон збереження кількості руху, дав поняття імпульсу сили.

1685 року — Йоганн Себастьян Бах, німецький композитор.

Себастьян Бах узагальнив досягнення музичного мистецтва перехідного періоду від бароко до класицизму, а в майстерності поліфонії не знав собі рівних серед сучасників. Бах вважається одним із найвизначніших композиторів світу. Його роботи давали натхнення майже кожному композитору Європейської традиції, від Моцарта до Шенберґа. Більшість вокальних творів Баха написана на релігійні тексти (наприклад, "Страсті за Йоаном", "Страсті за Матвієм", , "Меса сі мінор").

Інструментальна музика Баха написана для органа, для клавесина. Також він створив сонату для скрипки-соло, сюїти для віолончелі-соло, а також музику для симфонічного оркестру, концерти для скрипки з оркестром, і для клавесину з оркестром…

В 1732-му народився Франц Йозеф Гайдн, австрійський композитор, "батько симфонії", автор понад 100 симфоній і 80 струнних квартетів.

1928-го — Горді Хоу (Гордон Хоу), легендарний канадський хокеїст, нападаючий "Детройт Ред Уінгз" (1946-71 рік), багаторазовий володар Кубка Стенлі, автор снайперського рекорду (801 гол).

1938 рік — Олександр Збруєв, російський актор театру і кіно.

Серед найвідоміших фільмів за участю Збруєва — "Мій молодший брат", "Велика перерва", "Батальйони просять вогню", "Одинока жінка бажає познайомитись", "Ти в мене одна".

У 1948 році народився Володимир Винокур, російський естрадний артист, гуморист, співак і телеведучий.