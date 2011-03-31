У Хмельницькому збудують аквапарк

У Хмельницькому протягом трьох років збудують аквапарк.

Як повідомили кореспонденту УНІАН в організаційно-контрольному відділі міської ради, розташовуватиметься аквапарк паралельно вулиці Тернопільській та буде розрахований на одночасне відвідування близько 1 тис. осіб. Над проектом працюють будівельні та архітектурні групи зі Львова, Сімферополя та Хмельницького.

Площа водно-розважального комплексу Хмельницького сягатиме 25 тисяч квадратних метрів. Водночас, відповідно попередньо проведеної голландською фірмою експертизи, майбутній аквапарк буде одним із найрейтинговіших і зможе позмагатися у комфортності із подібними європейськими спорудами. Тут діятиме один з найбільших у всій Європі спортивних залів, спа з унікальними лікувальними можливостями, працюватиме велика кількість басейнів, безліч різноманітних розваг для дорослих і дітей.

Попередній кошторис та загальна вартість робіт з побудови аквапарку у Хмельницькому міською владою не озвучується.