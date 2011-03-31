У Києві стартує Французька весна

У суботу, 2 квітня, в Києві за підтримки посольства Франції в Україні і Французького Інституту в Україні стартує фестиваль Французька весна.

Як повідомили в Артхаус Трафік, 2 квітня в рамках Французької весни в кінотеатрі "Київ" відкриється перша програма для кіноманів – "Ізабель Юппер: кращі фільми".

Стартує проект фільмом "Особливі відносини", який глядачам представить режисер картини, володарка призу Молодіжного журі Каннського фестивалю Жанна Лабрюн.

Програма складатиметься з п`яти картин:

"Особливі відносини" – тонка драма про інтимні сторони життя режисера Жанни Лябрюн; "Копакабана" – інтелігентна невимушена комедія режисера Марка Фітусси; "Церемонія злочину" – психологічний тріллер Клода Шаброля; "Лулу" – мелодрама з Жераром Депардьє режисера Моріса Піала; "Мадам Боварі" – історична драма Клода Шаброля.

Також цього дня в кінотеатрі буде відкрита фотовиставка "Ізабель Юппер: жінка в портретах".

У неділю, 3 квітня, в кінотеатрі "Київ" відбудеться відкритий показ документального фільму "Ізабель Юппер: зіграти життя", режисера Серж Тубіана. Після показу режисер Жанна Лабрюн проведе майстер-клас з режисури.

Також у рамках Французької Весни відбудуться дві традиційні щорічні кінематографічні події:

Фестиваль допрем`єрних показів, який щорічно збирає кращі фільми Франції останніх сезонів (у Києві – з 14 квітня);

Довгі ночі короткого метражу – шестигодинна програма короткометражок (у Києві – з 29 квітня).

Окрім цього, у рамках фестивалю буде представлена ретроспектива французького актора Рошді Зема і ретроспектива режисера Амоса Гітая «Кіно не знає меж», яку представить сам автор.

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