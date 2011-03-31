Музеї не виселятимуть з Лаври

Київська влада не виселятиме музеї з Києво-Печерської лаври.

Про це заявив під час звіту у Київраді голова КМДА Олександр Попов.

"У нас є домовленість з московським патріархатом, що ми не виселятимемо музеї. Вони там залишаться", - заявив Попов.

"Ми проводимо подальші роботи щодо вирішення потреб будівництва тих закладів, які можуть в подальшому бути використані під таке призначення. Але найближчим часом таке переселення не відбудеться", - додав він.

Українська правда. Київ