Музеї не виселятимуть з Лаври
15:23, 31 березня 2011Культура
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Попов домовився з МП
Київська влада не виселятиме музеї з Києво-Печерської лаври.
Про це заявив під час звіту у Київраді голова КМДА Олександр Попов.
"У нас є домовленість з московським патріархатом, що ми не виселятимемо музеї. Вони там залишаться", - заявив Попов.
"Ми проводимо подальші роботи щодо вирішення потреб будівництва тих закладів, які можуть в подальшому бути використані під таке призначення. Але найближчим часом таке переселення не відбудеться", - додав він.
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