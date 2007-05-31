Живий смак Gorchitza Live Project

8 червня в київському клубі Arena Entertainment (вул.Басейна, 2а) відбудеться презентація нового проекту музиканта й композитора Олексія Лаптєва Gorchitza Live Project.

У годинній програмі «Beautiful Things» («Прекрасні речі») пролунає і перший сингл гурту - «Kiss Me Loneliness», який з′явився в ефірах радіостанцій країни 4 квітня цього року і за три тижні зайняв лідируючі позиції в хіт-парадах та чартах на «Європа +», «Гала-радіо», «Просто радіо».

Робота проекту Gorchitza Live Project почалась зі знайомства Олексія «Gorchitza» Лаптєва та хаус-вокалістки з чарівним «чорним» голосом і чудовим ім′ям - Аллоіз. Кажуть, у минулому житті вона була чорною... Це стає зрозуміло кожному, хто чув її хоч раз.

Засновник та ідеолог гурту Олексій Лаптєв має реноме майстра аранжувань, що працював з відомими українськими артистами. В його арсеналі співпраця з Альоною Вінницькою та гуртом «Нумер 482».

Роман ДавидоFF (консультант з питань програми, промо та музредакції радіостанції Європа-Регіон, музичний редактор, DJ) каже, що «Gorchitza Live Project – це той музичний продукт, якого вже давно не вистачає українським меломанам, а особливо прихильникам фірмового європейського саунду в живій електронній музиці. Досі таку смачну музику можна було почути лише у виконанні європейських та заокеанських команд, тепер і в Україні є чим поласувати! До того ж, живий виступ з професійним ві-джеінгом, який використовує Gorchitza Live Project у своїх шоу, в Україні також ще велика рідкість».

Маючи 10-річний досвід роботи в різноманітних живих проектах, Олексій Лаптєв зміг втілити свою мрію і зібрати довкола себе людей, які знають, люблять і вміють робити живу музику. У складі гурту Gorchitza Live Project, окрім клавішних, на який грає Олексій Горчіца й жіночого вокалу Аллоіз, також бас-гітара, ударні ("Кузі") Кузьменко, гітара від відомого студійного музиканта Олексія Єлісєєва.

Наразі гурт обирає найбільш гідну рекордингову компанію для випуску максі-синглу наприкінці 2007 року.

Оцінити ефект від поєданння досвіду талановитого аранжувальника й композитора з незвичайним голосом вокалістки, а також почути живий електропоп у виконанні амбіційного проекту Gorchitza Live Project можна буде в п′ятницю, 8 червня в клубі Arena Entertainment у супроводі VJ-шоу. За словами самих артистів, в основі програми «Beautiful Things» (формат нон-стоп) полягає концепція візуалізації почуттів і думок музикантів від кожного з треків. Поєднають всю програму паузи між треками. В цей момент слова й музика, яку будуть лунати з динаміків, змусять не лише відчувати вібрації тілом, а й покажуть нову позитивну картинку того, чим може бути світ, і ким в ньому може бути артист. Вцілому, це варто побачити, вважають музиканти Gorchitza Live Project.

Початок дійства об 00.00. Вартість квитків складає 100 грн. для чоловіків, 50 грн. для дівчат.