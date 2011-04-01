Американці повернули Перу їхні національні скарби

До столиці Перу прибула перша партія національних скарбів, вивезена в США в 1912-1915 рр.. американським дослідником Хайрамом Бінгхамом, який відкрив Мачу-Пікчу в перуанській сельві для світової історії.

Вантажівку, що привезла скарби втраченого міста, біля свого палацу особисто зустрічав президент Перу Алан Ґарсія. Під час урочистої церемонії він зазначив, що "хоча археологічні цінності і не містять дорогоцінних каменів, вони зроблені руками наших предків і є гордістю і гідністю Перу".

Перша частина повернутих артефактів складається їх 366 предметах і ще близько 1000 фрагментів.

Загалом колекція складається приблизно з 46 тисяч предметів: гончарні вироби, посуд, мумії, золоті і бронзові вироби довго зберігалися в Єльському університеті. Керівництво вишу погодилося повернути колекцію експонатів лише на початку цього року. До Єля предмети старовини привіз відомий археолог Хайрам Бінґем Третій.

Саме він у 1911 році відкрив місто, що вважається символом розквіту Імперії інків. Мачу-Пікчу в середині XVI століття спустошили іспанські конкістадори. Місто вважалося втраченим і лише на початку XX століття повернулося з забуття. У 1983 році Мачу-Пікчу увійшло до світової спадщини Юнеско.

Нагадаємо, що в 2011 році відзначається сторіччя відкриття Хайрамом Бінгхамом Священного міста інків Мачу-Пікчу.

ТСН