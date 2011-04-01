В УНІАН пройде вечір пам`яті Валерія Нечипоренка

Кілька днів тому з життя пішов наш колега, заступник генерального директора УНІАН, журналіст та письменник Валерій Нечипоренко.

Валерій Петрович був цікавою людиною, яскравою особистістю. Він багато встиг зробити для того, щоб агентство стало одним з лідерів медійного ринку країни. Він був самобутнім письменником, ініціював багато корисних справ у громадському житті. А ще - подорожував, займався соціологією, організовував культурні та літературні фестивалі. У нього завжди було багато друзів, які багато досягли в житті, але при цьому вважають Валерія Петровича своїм наставником та вчителем.

Всіх, хто хотів би згадати Валерія Петровича, розповісти про нього, запрошуємо на вечір пам`яті Валерія Нечипоренка, який відбудеться в УНІАН (Київ, Хрещатик, 4, прес-зала агентства) на дев`ятий день по його смерті, 5 квітня, о 19.00.

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